Salud de Mirtha Legrand: mejoró y su alta médica es inminente

Las noticias sobre la salud de Mirtha Legrand son cada vez más alentadoras . Después de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial, la conductora evolucionó favorablemente, respondió bien al tratamiento y podría recibir el alta médica en las próximas horas. Desde su entorno aseguraron que se encuentra “espléndida” y con muchas ganas de regresar a su casa.

La información fue revelada este jueves en La mañana con Moria, donde indicaron que la salida de la diva ya comenzó a prepararse. Los estudios realizados durante la internación arrojaron resultados favorables y, según contó el periodista Gustavo Méndez, Mirtha está activa, de buen ánimo y esperando la autorización definitiva de los médicos para abandonar la clínica .

Mercedes Ninci aportó nuevos detalles sobre las últimas horas de la conductora y señaló que habló con profesionales cercanos a su atención. Según relató, le aseguraron que Mirtha se encuentra “espléndida” , pasó la noche acompañada por sus enfermeras particulares y fue evaluada favorablemente por el médico de piso.

La periodista agregó que Legrand completó cinco días de tratamiento con antibióticos y respondió favorablemente , mientras esperaba una nueva evaluación de su médico personal. Incluso contó que la propia conductora ya manifestaba su impaciencia por dejar el sanatorio y comenzar a prepararse para regresar a su domicilio.

El médico Guillermo Capuya también llevó tranquilidad al analizar su evolución. Explicó que el último parte médico ya mostraba una mejoría del cuadro de bronquitis y sostuvo que la tomografía realizada durante la internación no mostró elementos que hicieran prever una evolución negativa.

El último parte oficial ya había llevado tranquilidad

Las novedades conocidas este jueves profundizan el escenario favorable informado oficialmente por el Mater Dei un día antes. En el parte del miércoles, el sanatorio confirmó que Mirtha evolucionaba favorablemente y sin complicaciones, permanecía en una habitación común y estaba acompañada por su familia.

La institución había anticipado que, de no producirse modificaciones, emitiría un nuevo comunicado el viernes. Sin embargo, las informaciones surgidas desde el entorno de la conductora indican que su evolución podría permitirle regresar a su casa antes de esa fecha, aunque al momento de conocerse esas versiones el sanatorio todavía no había comunicado formalmente el alta.

Mirtha había sido internada el lunes 7 de septiembre después de presentar un cuadro respiratorio bronquial. Desde el comienzo permaneció en una habitación común y no necesitó ingresar a terapia intensiva ni intermedia, mientras los médicos completaban estudios y evaluaban su respuesta al tratamiento.

La gran pregunta: cuándo volverá a la televisión

Con el alta cada vez más cerca, ahora también comenzó a aparecer otra incógnita: cuándo volverá Mirtha a grabar su programa. En eltrece plantearon la posibilidad de que pudiera retomar rápidamente su actividad, aunque Capuya consideró prudente que, por sus 99 años y después de atravesar un cuadro respiratorio, tenga algunos días de descanso antes de regresar al trabajo.

Durante su ausencia, Juana Viale quedó al frente de la tradicional “mesaza”. La prioridad, sin embargo, continúa puesta en que la conductora complete totalmente su recuperación antes de retomar su exigente rutina televisiva.

Después de varios días de preocupación, el panorama cambió así hacia un escenario mucho más alentador. Mirtha respondió al tratamiento, sus estudios evolucionaron favorablemente y ahora está a un paso de volver a su casa, a la espera de la decisión definitiva de los profesionales que siguen de cerca su recuperación.