Sin "La Chiqui", Juana Viale hará dos al hilo el fin de semana

La conductora reemplazará a Mirtha Legrand el sábado, mientras que el domingo seguirá con su programa.

La Chiqui no será de la partida el sábado. Su nieta tomará su lugar en El Trece.

Mirtha Legrand no estará al frente de su programa el sábado 6 por la noche. La diva debió ausentarse por problemas de salud. Según informaron desde su entorno. Es por eso que “La Chiqui” cedió su lugar a su nieta Juana Viale, quien completó las grabaciones correspondientes al fin de semana.

Para la transmisión del sábado 5 de septiembre a las 21:30 h por El Trece, Juana liderará un debate que promete alto impacto mediático. La nómina de comensales incluye a las letradas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, involucradas en la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, junto a las reconocidas periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska

Por su parte, el domingo 6 de septiembre a las 13:45 h, la conductora mantendrá la pantalla con Almorzando con Juana. Dicha entrega contará con la participación del actor Martín Seefeld, el bailarín Iñaki Urlezaga, las actrices Patricia Echegoyen y Juli Castro, y la deportista Sofía Cairó, integrante del seleccionado nacional de hockey.