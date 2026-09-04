Sin "La Chiqui", Juana Viale hará dos al hilo el fin de semana

Mirtha Legrand no estará al frente de su programa el sábado 6 por la noche. La diva debió ausentarse por problemas de salud. Según informaron desde su entorno. Es por eso que “La Chiqui” cedió su lugar a su nieta Juana Viale, quien completó las grabaciones correspondientes al fin de semana.
Para la transmisión del sábado 5 de septiembre a las 21:30 h por El Trece, Juana liderará un debate que promete alto impacto mediático. La nómina de comensales incluye a las letradas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, involucradas en la mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, junto a las reconocidas periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska
Por su parte, el domingo 6 de septiembre a las 13:45 h, la conductora mantendrá la pantalla con Almorzando con Juana. Dicha entrega contará con la participación del actor Martín Seefeld, el bailarín Iñaki Urlezaga, las actrices Patricia Echegoyen y Juli Castro, y la deportista Sofía Cairó, integrante del seleccionado nacional de hockey.
Mirtha Legrand: nada grave
Desde el entorno íntimo de la legendaria presentadora buscaron desestimar cualquier tipo de alarma respecto a Mirtha, afectada por un cuadro de congestión y tos. Tanto su nieto y productor, Nacho Viale, como su hija Marcela Tinayre afirmaron que solo cumple con el reposo aconsejado, para reponerse completamente.