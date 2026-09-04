    • 4 de septiembre de 2026 - 16:28

    Así es la casa de Zaira Nara en Uruguay: minimalismo, lujo y una increíble vista al campo

    La modelo mostró detalles de su propiedad en José Ignacio, donde predominan los tonos neutros, la madera, las fibras naturales y los amplios ventanales.

    Zaira Nara.

    Zaira Nara.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Zaira Nara volvió a mostrar algunos rincones de su nueva casa en Uruguay y sorprendió con una decoración que combina sofisticación y sencillez. La propiedad, ubicada en José Ignacio, fue diseñada con ambientes amplios, luminosos y conectados con el entorno natural, en una apuesta clara por el estilo minimalista.

    Leé además

    Luna Serrat.

    Luna Serrat, la nieta de Joan Manuel Serrat, mostró su rutina y contó por qué elige pilates

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Teatro Sarmiento será el escenario de las nuevas aventuras que El explorador traerá a San Juan, con Rodrigo Esmella y elenco. 

    El Explorador trae su nueva aventura al Teatro Sarmiento

    Por Estela Ruiz M.

    Un dormitorio con estilo minimalista

    Uno de los espacios que más llamó la atención fue el dormitorio principal. La habitación tiene una paleta de colores que va desde el blanco y el beige hasta los marrones y tonos tierra, una elección que genera un ambiente cálido y relajado.

    La cama ocupa el centro de la habitación y está acompañada por textiles claros, lino y elementos confeccionados con fibras naturales. Sobre la pared principal, un gran tapiz con formas geométricas y tonos terracota, azul, verde y ocre aporta color y personalidad sin romper con la estética general.

    Los grandes ventanales son otro de los protagonistas. Permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen una conexión directa con el exterior, mientras que las cortinas blancas y livianas aportan privacidad sin perder luminosidad.

    Madera, piedra y espacios abiertos

    La vivienda mantiene una estética moderna y sobria, con paredes blancas, líneas simples y superficies uniformes. El techo de hormigón a la vista suma un detalle de estilo industrial, mientras que los pisos claros ayudan a potenciar la sensación de amplitud.

    La arquitectura fue pensada para integrar los ambientes con el paisaje de José Ignacio. La casa, construida mayormente en una sola planta, tiene fachadas en tonos arena, madera clara y grandes aberturas que permiten disfrutar del entorno natural.

    El vestidor que se destaca dentro de la casa

    Uno de los sectores más llamativos es el amplio vestidor que acompaña al dormitorio principal. El espacio mantiene la misma estética del resto de la propiedad, con muebles a medida, materiales naturales y tonos suaves.

    El baño en suite también sigue esa línea y combina madera y piedra con una iluminación cuidada. La intención es que ambos ambientes funcionen como un refugio privado, cómodo pero sin perder el toque sofisticado que caracteriza a la vivienda.

    Una casa pensada para disfrutar de la naturaleza

    Más allá de los detalles de decoración, uno de los principales atractivos de la propiedad es su vínculo con el paisaje uruguayo. Los ambientes fueron pensados para que el interior y el exterior se conecten de manera fluida.

    La elección de materiales nobles, los objetos artesanales y una decoración sin excesos terminan de darle identidad a la casa de Zaira, que apuesta por una versión relajada del lujo y por espacios donde la naturaleza ocupa un lugar central.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    a 12 anos de su muerte, compartieron una foto inedita de gustavo cerati de nino: jugando a ser un superheroe

    A 12 años de su muerte, compartieron una foto inédita de Gustavo Cerati de niño: "Jugando a ser un superhéroe"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    HBO ya comenzó a revelar los personajes clave de la segunda temporada de Harry Potter antes del estreno de la primera.

    Harry Potter: HBO confirmó a sus nuevos Dobby, Voldemort y Ginny para la temporada 2

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Marley, Mirko y Milenka.

    Cómo son los días de Milenka mientras Marley viaja por Bariloche con Mirko

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En la mañana de hoy, el Teatro del Bicentenario mostró un avance de una de sus grandes apuestas para este año aniversario. 

    Una vista previa que encendió los aplausos en el Teatro del Bicentenario

    Por Redacción Diario de Cuyo