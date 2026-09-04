    • 4 de septiembre de 2026 - 16:54

    Luna Serrat, la nieta de Joan Manuel Serrat, mostró su rutina y contó por qué elige pilates

    La actriz y creadora de contenido incorporó esta disciplina a su rutina, una práctica que también trabaja la coordinación, el equilibrio y la concentración.

    Luna Serrat.

    Luna Serrat.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pilates se convirtió en una de las disciplinas preferidas de muchas figuras del espectáculo y Luna Serrat es una de las jóvenes que apuesta por este tipo de entrenamiento. Más allá de la estética, la práctica propone trabajar el cuerpo de manera integral y combina fuerza, flexibilidad, control y concentración.

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    Una disciplina que va más allá del ejercicio

    A diferencia de otros entrenamientos centrados principalmente en la intensidad, el pilates pone especial atención en la ejecución de cada movimiento y el control corporal. La respiración y la concentración también tienen un papel importante durante las sesiones.

    Los ejercicios buscan fortalecer especialmente la zona abdominal y lumbar, conocida como core, además de involucrar brazos y piernas mediante movimientos controlados.

    Por eso, puede ser una alternativa para quienes buscan mejorar su condición física sin recurrir necesariamente a rutinas de alto impacto.

    Fuerza y flexibilidad, dos de sus principales beneficios

    Uno de los puntos destacados del pilates es que permite trabajar la fuerza mientras se busca ampliar progresivamente la movilidad y flexibilidad del cuerpo.

    La combinación de ambos aspectos puede favorecer una mejor postura y facilitar determinados movimientos cotidianos. Además, el entrenamiento requiere mantener una correcta alineación corporal, lo que ayuda a desarrollar una mayor conciencia sobre la posición del cuerpo.

    También trabaja la coordinación y el equilibrio

    Los movimientos de pilates requieren coordinar distintas partes del cuerpo mientras se mantiene el control de la respiración. Esa combinación hace que la disciplina también implique un importante componente de concentración y coordinación.

    El equilibrio es otro de los aspectos que puede trabajarse durante las sesiones, especialmente a través de ejercicios que exigen estabilidad y control.

    La coordinación, de hecho, es una capacidad que permite realizar movimientos de manera precisa y ordenada, y puede entrenarse mediante distintas actividades físicas.

    Por qué cada vez más personas eligen pilates

    El crecimiento de esta disciplina está relacionado, en parte, con la posibilidad de adaptar los ejercicios a diferentes niveles de entrenamiento. Las sesiones pueden realizarse con el peso corporal o utilizando elementos y máquinas específicas.

    La propuesta combina movimiento y concentración y, para muchas personas, también funciona como una forma de incorporar una pausa activa a la rutina diaria.

    En el caso de figuras como Luna Serrat, además, el pilates se suma a una tendencia cada vez más instalada: priorizar entrenamientos que no solo busquen modificar la apariencia física, sino también mejorar la movilidad, la fuerza y el bienestar general.

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