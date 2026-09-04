A 12 años de su muerte, compartieron una foto inédita de Gustavo Cerati de niño: "Jugando a ser un superhéroe"

Su hermana Laura y su hija Lisa homenajearon al recordado líder de Soda Stereo en un nuevo aniversario de su partida. Las emotivas publicaciones en las redes sociales que conmovieron a los fanáticos.

A doce años de la partida física de Gustavo Cerati, su familia volvió a acercar a los seguidores del músico a su intimidad con la difusión de material inédito. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 4 de septiembre de 2014, su hermana Laura y su hija Lisa compartieron entrañables recuerdos que rápidamente se volvieron virales.

El tierno recuerdo de su hermana Laura Para conmemorar la fecha, Laura Cerati publicó en sus redes sociales una fotografía de la infancia del exlíder de Soda Stereo que generó una fuerte emoción entre los fanáticos del rock nacional.

En la imagen se observa a un pequeño Gustavo luciendo unos guantes y una capa, una postal cotidiana que retrata la imaginación de sus primeros años. "Hoy con esta hermosa foto te recuerdo jugando a ser un superhéroe", escribió Laura, acompañando el mensaje con la palabra "Gus" junto a emojis de corazones y una carita con ojos de estrellas.

La publicación se colmó de mensajes afectuosos por parte de los seguidores, quienes recordaron al artista con frases como "Lo soñó y lo logró" y "Nuestro superhéroe Gus siempre en nuestros corazones".

El homenaje de Lisa Cerati Por su parte, Lisa Cerati, hija del músico, también se sumó a los homenajes a través de una historia en su cuenta de Instagram.