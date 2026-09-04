    • 4 de septiembre de 2026 - 16:28

    A 12 años de su muerte, compartieron una foto inédita de Gustavo Cerati de niño: "Jugando a ser un superhéroe"

    Su hermana Laura y su hija Lisa homenajearon al recordado líder de Soda Stereo en un nuevo aniversario de su partida. Las emotivas publicaciones en las redes sociales que conmovieron a los fanáticos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A doce años de la partida física de Gustavo Cerati, su familia volvió a acercar a los seguidores del músico a su intimidad con la difusión de material inédito. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 4 de septiembre de 2014, su hermana Laura y su hija Lisa compartieron entrañables recuerdos que rápidamente se volvieron virales.

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    El tierno recuerdo de su hermana Laura

    Para conmemorar la fecha, Laura Cerati publicó en sus redes sociales una fotografía de la infancia del exlíder de Soda Stereo que generó una fuerte emoción entre los fanáticos del rock nacional.

    En la imagen se observa a un pequeño Gustavo luciendo unos guantes y una capa, una postal cotidiana que retrata la imaginación de sus primeros años. "Hoy con esta hermosa foto te recuerdo jugando a ser un superhéroe", escribió Laura, acompañando el mensaje con la palabra "Gus" junto a emojis de corazones y una carita con ojos de estrellas.

    La publicación se colmó de mensajes afectuosos por parte de los seguidores, quienes recordaron al artista con frases como "Lo soñó y lo logró" y "Nuestro superhéroe Gus siempre en nuestros corazones".

    El homenaje de Lisa Cerati

    Por su parte, Lisa Cerati, hija del músico, también se sumó a los homenajes a través de una historia en su cuenta de Instagram.

    La joven compartió una fotografía de su infancia en la que aparece junto a su hermano Benito y su padre sosteniendo unos micrófonos. Sintetizando el profundo vínculo familiar, la imagen estuvo acompañada únicamente por un emoji de un corazón rojo.

    A más de una década de su adiós, tras permanecer cuatro años en coma luego de sufrir un ACV al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, el legado de Gustavo Cerati continúa intacto y su música sigue trascendiendo generaciones.

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