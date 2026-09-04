El Explorador trae su nueva aventura al Teatro Sarmiento

El próximo domingo 6 de septiembre , la magia del teatro infantil volverá a tomar cuerpo en San Juan de la mano de Rodrigo Esmella, quien presentará su aclamada propuesta "El Explorador" en el Teatro Sarmiento . El actor y creador del personaje habló con DIARIO DE CUYO y adelantó los detalles de esta producción renovada, pensada para toda la familia.

“Tenemos una parte de nuestro corazón puesto ahí, en San Juan, en Mendoza, en San Luis, en Cuyo… siempre hay una energía muy linda. Cada vez que vamos, lo disfrutamos un montón, así que felices de visitarlos nuevamente”, expresó.

A diferencia de las presentaciones anteriores del espectáculo, esta nueva aventura incorpora un hilo conductor narrativo. La historia plantea un recorrido lleno de desafíos que guiará al protagonista a través de diversos escenarios hasta alcanzar una meta misteriosa, sin perder las composiciones que la audiencia siempre espera escuchar.

" Es un show nuevo, hay un viaje de por medio que hace El Explorador para llegar hasta un lugar, que no vamos a develar ”, dijo con picardía. “El show de antes era un viaje de musical en musical y no había una historia concreta, se iban dando situaciones. Acá hay un hilo conductor, una historia que tiene que ver un poco con la alegría, con el niño interior, con jugar, con permitirse ese espacio que a veces hoy, en los tiempos que corren, está muy en piloto automático y bueno, pasamos de largo muchas cosas”, explicó Rodrigo, asegurando que el paso de un formato meramente musical a una obra estructurada con dramaturgia propia no elimina los momentos de canto y baile, sino que los potencia.

“Por supuesto que hay canciones… hay algunas que no pueden faltar, que los chicos quieren escuchar y que siguen estando; y hay canciones nuevas. Y cierra el espectáculo con música en vivo, que también está muy lindo y bueno, los chicos se divierten… ¡y los grandes también! ", enfatizó. “La historia apunta a los más chicos, porque es un show infantil, pero también a los más grandes, para que jueguen y participen con sus hijos, ¿no? Lo lindo del show es que puedan compartir este momento con ellos de manera más conectada".

El explorador estará el próximo domingo en el Teatro Sarmiento

El teatro vs. las pantallas

En una época marcada por el uso intensivo de dispositivos móviles y por los contenidos digitales, el teatro en vivo logra posicionarse como una alternativa transformadora. Así lo asegura Rodrigo, para quien el “cara a cara” artistas-público infantil genera un fenómeno único de atención plena y conexión emocional.

"Yo creo que ese goce teatral no se ha perdido porque esto es distinto. El show en vivo genera un impacto que no tiene lo digital, las pantallas. A nosotros nos sorprende y nos pone muy contentos ver cómo los chicos se enganchan", valoró el artista, a quien, aseguró, le resulta sencillo llegar a los más pequeños.

"Mirá, yo tengo el privilegio de conectar con los chicos. No es algo que salga a buscar. Pero esto me pasa, no por el infantil, sino de toda la vida. Siempre tuve conexión con ellos y ellos conectan conmigo de manera natural. Entonces no es que tengo que estar pensando qué hacer para conectar”, dijo. “Por supuesto que hay situaciones específicas que puedo, de repente, identificar y planificar, pero orgánicamente, el show viaja, en ese sentido, no hay nada demasiado armado. Todo es muy fluido y eso es lo lindo", agregó.

Respeto al público infantil

"Nosotros somos gente de teatro de muchos años y nos tomamos el teatro infantil con la misma responsabilidad con la que se puede tomar otro tipo de obra, un drama o una comedia o lo que fuere", declaró Esmella en relación al género. “Hay quienes piensan que hacer un infantil de teatro es medio a cara lavada ¿no?, y en nuestro caso es todo lo contrario”, remarcó.

Consciente de quienes reciben su contenido y de lo importante de preservar la infancia, Rodrigo aseguró que “para nosotros es un lujo y una responsabilidad en el buen sentido… en el mejor sentido de todos. Y yo, feliz de poder encarar a este personaje y con él formar parte de esa etapa”.

La cita en el Teatro Sarmiento

El Explorador – Con Rodrigo Esmella