Mateo Sujatovich en San Juan: "Me gusta que el deseo y el entusiasmo sean lo que comande"

Tras el éxito arrollador de Jet Love, el músico elige volver al origen: la voz, la guitarra y el piano. Sin la compañía de su banda, las canciones adquieren nuevas texturas, silencios y matices en una propuesta que transforma cada función en un encuentro irrepetible.
Del formato, de cómo construye su carrera y del disfrute, dialogó con DIARIO DE CUYO antes de su arribo a la provincia, y de iniciar, en septiembre, una gira internacional por más de 50 ciudades.
— Mirá, es un formato que me encanta y que cada tanto me dan ganas de hacer. Y en este caso es súper distinto el show, porque en este tiempo saqué, un disco nuevo; y en el escenario también viajo con bastantes más instrumentos y eso hace que el show sea completamente distinto; pero bueno, sí, es cantando solo...
— ¿Qué pasó desde tu última vez acá, además de Jet Love?
— La verdad que de todo. Fueron tiempos de mucho movimiento, de mucha gira, de música nueva, de trabajar con artistas que me han invitado a participar de sus discos, muchas cosas en mi vida personal también. Así que es, digamos, un buen tiempo que ha pasado donde, bueno, sigo siendo el mismo, pero claramente también un poquito distinto y un poco más grande y más maduro también estoy.
— ¿Cosas que planificaste o que la vida te fue poniendo en el camino?
— Todos los proyectos y los procesos por los que va pasando Conociendo Rusia, en general, se piensan con mucho tiempo. Por ejemplo, con este tour, desde el año pasado que tenía ganas de hacerlo. Y bueno, fuimos proyectándolo para este año y llegamos muy bien, con muchas ganas y con mucho ensayo.
— ¿Y qué notas en estos procesos, que van abriéndote camino?
— Mirá, creo que hay algo de ir cambiando los formatos, de viajar con la banda, de viajar solo, de ir, con las canciones de siempre y con los discos que tengo, buscándole novedades que hacen que el proyecto siga cada vez más vivo y que no se estanque, ¿no? Entonces, de esta forma me voy estimulando mucho y disfrutando los momentos, los distintos procesos y los distintos años para continuar disfrutando de lo que hago y encontrándole novedad, que es algo súper importante también.
— ¿Para no aburrirse, no estancarse, para regenerarse?
— Un poco de todo, aunque no tiene tanto que ver con no aburrirse, sino con seguir buscando, seguir creando, seguir construyendo cosas nuevas. Me gusta que el deseo y el entusiasmo sean lo que comande, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ganas de hacer algo, hay que sentirlo y darle bola a esas cosas, como es este caso, que me daban ganas de volver a estar solo en el escenario porque es una intimidad que yo tengo con mis canciones que me encanta hacer y el público también lo disfruta mucho y se arman climas muy diferentes a los del show con la banda.
Cuando uno tiene ganas de hacer algo, hay que sentirlo y darle bola a esas cosas Cuando uno tiene ganas de hacer algo, hay que sentirlo y darle bola a esas cosas
— Cuándo proyectás a Mateo y a Conociendo Rusia ¿Es a corto plazo, a largo? ¿Pensás en el año que viene o a 40 años, digamos?
— No, no pienso tantos años adelante; sí, quizás, el año que vivo y el siguiente y un poquito más también. Te vas haciendo ideas, te vas entusiasmando con cosas para adelante, pero 40 años es un montón. Es que hay una proyección, sí, pero por otro lado siento que también está bueno sorprenderse, porque a veces la vida misma te va moviendo y te va cambiando y te va marcando nuevos desafíos, nuevos deseos que quizás un par de años antes no los tenías, ¿no? Entonces hay un poco de todo, de ir sorprendiéndose y también planificar.
— ¿Te has dejado más llevar de lo que has planificado?
—Me he dejado llevar mucho.
— ¿Te gusta ese vértigo? Hay algo de sentirse vivo también ahí...
— Tal cual, sí, sentirse vivo; y también el mundo cambia y de pronto te dice “bueno, todo lo que planeaste, ahora no”. Entonces ahí también hay como que ir moviendo los planes y eso también hay que aprender, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es construir desde un lugar ya que tiene como mucha magia y mucho agradecimiento también.
— ¿Y qué te gustaría que te pase, de ahora en más?
— La verdad, no lo sé. Yo creo que me gustaría seguir manteniéndome con el entusiasmo con el que empecé y que la música me siga sorprendiendo y yo seguir sorprendiéndome a mí mismo con mi música… si, eso me gustaría.
— ¿Sos más de mirar para atrás, para adelante, o el hoy?
— Más que nada el hoy y a veces un poco para atrás porque también uno se escribe en base a cosas que le pasaron. El adelante yo creo que es más peligroso...
— ¿Por qué?
— Es más ansioso… No es que me inquiete, me parece que cuando uno está pensando mucho en el futuro está perdiéndose de vivir con presencia.
Me parece que cuando uno está pensando mucho en el futuro está perdiéndose de vivir con presencia Me parece que cuando uno está pensando mucho en el futuro está perdiéndose de vivir con presencia
— ¿Cuánto de todo esto que me has dicho está reflejado en tus canciones?
— Yo creo que mucho. Soy un tipo que compone y que trabaja siempre con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, soy un tipo de mostrar sus canciones y de divertirse con lo que hace.
La cita en el Teatro Sarmiento
CONOCIENDO RUSIA presenta MATEO
- Día: viernes 11 de septiembre
- Hora: 22:00 h
- Lugar: Teatro Sarmiento (Av. Leandro N. Alem 34 norte)
- Entradas: desde $40.000 en boletería y Tuentrada.com (más costos por servicios)