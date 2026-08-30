    • 30 de agosto de 2026 - 18:44

    La murga sanjuanina La Pericana estrena "La Pulpería", un novedoso formato

    El colorido grupo hará la presentación el 5 de septiembre, en el Centro Friulano, de cara al Encuentro nacional de murgas en Buenos Aires.

    La murga sanjuanina La Pericana volverá a poner su mesa, pero esta vez en el centro de una escena 360°.&nbsp;

    La murga sanjuanina La Pericana volverá a poner su mesa, pero esta vez en el centro de una escena 360°. 

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    Por Estela Ruiz M.

    La tradicional murga sanjuanina La Pericana vuelve a sorprender con una innovadora apuesta artística. Se trata de "La Pulpería", un espectáculo inmersivo en formato 360° que estrenará el próximo 5 de septiembre en Rivadavia. La propuesta busca fusionar música, encuentro comunitario y autogestión, que ayudará a financiar su viaje a un prestigioso encuentro nacional.

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    El formato del show nace del deseo de romper la distancia entre el escenario y la audiencia. A diferencia de las presentaciones convencionales, esta vez el público y los músicos compartirán un mismo nivel en el espacio central para acentuar el clima festivo y participativo que propone la murga.

    “Esto viene de algo que hicimos nosotros hace unos años, para ir a tocar a un lugar, y nos gustó muchísimo. Fue poner la mesa en un escenario, adornarla como si fuera una pulpería -con una damajuana, por ejemplo- y la gente iba llegando y nosotros íbamos compartiendo con ellos canciones”, contó a DIARIO DE CUYO Flor Porcel, una de las integrantes de La Pericana.

    En esta oportunidad, la murga decidió potenciar aquel concepto original para transformarlo en una velada participativa de gran formato. “La idea es retomar esa idea, pero hacerla 360°. Es decir, un escenario al medio, que se puedan mirar desde todos los ángulos, que el público seamos todos y los artistas seamos todos también. Poder llevar canciones que nos sepamos todos o más o menos que las sepamos, pero que exista un ambiente de comunión, de amistad”, contó Porcel.

    Además, recordó que el intercambio directo con la audiencia siempre ha sido parte de la identidad del grupo: “Cuando actuamos en teatros, nosotros siempre terminamos el show bajando hacia el público, compartiendo con ellos la canción final y terminamos a los abrazos. Bueno, la idea es poder alargar ese momento de encuentro con La Pulpería”.

    Un espectáculo con invitados

    La Pericana será el eje conductor de la noche, pero estará acompañada por una destacada grilla de artistas invitados que aportarán diversidad de géneros. La velada contará con la presencia estelar de Susana Castro en el folclore, acompañada por dos músicos. También actuará Mara Díaz, intérprete de milongas y tangos, junto al acordeonista Nicolás Reynoso. Durante todo el evento el DJ Javi Gon ambientará el lugar e incluirá un homenaje especial al Negro Rada, para cerrar a puro baile.

    Ésta será la primera edición de La Pulpería, formato que el grupo pretende sosterner con diferentes ediciones e invitados. Y en este caso tendrá un propósito especial: recaudar fondos para el viaje de la murga a Buenos Aires, tras haber sido convocados para representar a la provincia en el Encuentro Nacional de Murgas Estilo Uruguayo en el escenario principal.

    “Todo esto es autogestivo y estamos trabajando para eso, para tratar de llegar a Buenos Aires, porque nos sentimos honrados de que nos llamen para representar a San Juan”, concluyó Porcel.

    La cita en La Pulpería de La Pericana

    El encuentro se desarrollará el 5 de septiembre, desde las 19 h, en el Centro Friulano (ubicado en Juan B. Justo 47 sur, Rivadavia), un espacio que contará con servicio de cantina de comidas y bebidas.

    Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través de la plataforma Avantti (avantti.com.ar) o mediante las redes sociales oficiales del grupo. La primera preventa (hasta el lunes 31 de agosto) es de $10.000; y en la segunda preventa costarán $15.000

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