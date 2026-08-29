Famosos revolucionados: la consagración de Las Leonas en el Mundial despertó la euforia del espectáculo

Figuras del espectáculo, la conducción y el periodismo volcaron su emoción en las redes sociales tras la consagración histórica de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped, celebrando con euforia una nueva estrella mundial para el deporte nacional.

La consagración histórica de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped desató una ola de festejos que rápidamente se trasladó al mundo virtual. Figuras del espectáculo, la conducción y el streaming volcaron su emoción en las redes sociales para celebrar la nueva estrella mundial del equipo.

Las reacciones en las redes sociales Entre las primeras en reaccionar estuvieron Dalma y Gianinna Maradona. Dalma compartió imágenes de la consagración y escribió: “¡Qué felicidad! ¡Qué orgullo este equipo! Campeonas”, mientras que su hermana se sumó con una historia dedicada al momento en el que levantaban el trofeo.

La alegría también se hizo presente en el perfil de Belu Lucius, quien siguió el minuto a minuto desde su celular y expresó: “Son enormes. Gracias Leonas. Gracias. Campeonas del mundo”. En la misma línea, la periodista Sofía Martínez volcó su entusiasmo en un video donde exclamó: “¡Te amo, Argentina! Las Leonas por tercera vez campeonas del mundo. Cuánto corazón, hermano”.