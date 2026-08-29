Abel Pintos, a puro Ibuprofeno

Se trata de su nuevo material, donde habla de la "prisa" moderna; un tema reflexivo que invita a bajar el ritmo y sanar el alma.

Hay canciones que funcionan como un analgésico para el alma, y lo nuevo de Abel Pintos busca precisamente esa cura. El cantautor argentino lanzó "Ibuprofeno", su más reciente sencillo y videoclip disponible en todas las plataformas digitales, con una propuesta que va más allá del entretenimiento: una invitación explícita a la introspección.

Lo nuevo de Abel Pintos Reflexión en formato canción y videoclip Bajo la dirección de Niko Sedano y rodado en un único día de filmación, el video une al artista con su banda en una sobria estética en blanco y negro. Esta decisión visual responde a un concepto profundo sobre las contradicciones del ser humano:

Un contraste visual directo: El blanco y negro grafica la tensión entre la búsqueda interior y la tentación del consumo externo.

El choque de dos mundos: Expone la fragilidad de intentar conciliar el bienestar espiritual con la obsesión cotidiana por lo material.

El rescate de la inocencia: Nace de la añoranza por la capacidad de asombro y la presencia plena que solíamos tener en los primeros años de vida. En síntesis, la pieza plantea un interrogante central, que el mismo Abel esboza y sobre el cual también imagina una respuesta.

"Siento que hoy vivimos más distraídos, buscando muchas veces afuera respuestas que quizás están más cerca de lo que pensamos. De esa tensión entre lo que fuimos y lo que somos nace esta canción y una pregunta que la atraviesa: ¿cómo será vivir sin miedo? Yo imagino que vivir sin miedo debe sentirse como vivir verdaderamente en paz”.

Con un mensaje directo a una sociedad hiperconectada y distraída, "Ibuprofeno" no solo renueva el catálogo de Abel Pintos, sino que le da forma a la inquietud del cantautor: proponer una pausa necesaria para reconsiderar en dónde estamos buscando la felicidad.