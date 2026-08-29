Lali enciende la previa de River con el lanzamiento de "1Amor"

La cantante argentina, que prepara un gran show sobre un escenario icónico, calienta motores con uno de sus temas más celebrados.

Lali convirtió en videoclip uno de sus hits, que se consagró en los vivos.

A solo cuatro semanas de su histórica presentación en el Estadio River Plate, Lali volvió a sorprender a sus seguidores con un estreno muy esperado. La artista argentina presentó "1Amor", un lanzamiento estratégico que calienta los motores para la fiesta multitudinaria que se vivirá en Núñez.

El tema nació originariamente para las sesiones exclusivas de Spotify, pero rápidamente cobró vida propia en las plataformas digitales. Transformado en un fenómeno viral de superación personal, el público adoptó la letra como una proclama de empoderamiento que resonó con fuerza en cada rincón de las redes.

Sin embargo, fue durante sus conciertos masivos donde la canción alcanzó su verdadera dimensión. Arriba de las tablas, la propuesta derivó en una ceremonia vibrante llena de complicidad, dejando postales icónicas como el atuendo nupcial de la cantante y sus espontáneas frases hacia la audiencia que ya forman parte del folclore pop.

Acompañado por un registro audiovisual que repasa su impresionante marca de siete estadios porteños repletos ante cientos de miles de espectadores, el material sintetiza la energía arrolladora de la intérprete, que promete hacer vibrar nuevamente al país.

Lali en River El 26 de septiembre, Lali concretará su tercer Estadio River Plate, coronando la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama". Este hito llega tras convocar a más de 350.000 personas en siete presentaciones históricas: cinco Vélez y dos Monumentales previos.