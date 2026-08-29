    • 29 de agosto de 2026 - 10:39

    El folklore y la solidaridad se unen en una peña imperdible para ayudar a las familias afectadas por el incendio en Pocito

    El evento se realizará este domingo 30 de agosto en todas las donaciones que se reciban será para colaborar con las familias que perdieron todo en Pocito. Los detalles.

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    Por Celeste Roco Navea

    Luego del incendio de sucedido en Pocito esta semana y que afectó a una gran cantidad de familias, la comunidad sanjuanina demostró una vez más que se caracteriza por su solidaridad. De manera simultánea se están llevando a cabo distintas acciones y una de ella se va a concretar este domingo. Se trata de una peña a beneficio que invita a pasar una jornada distinta con un fin más que especial, ayudar a quienes perdieron todo.

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    El evento se realizará en Tierras Negras y detrás de la organización está el propietario del lugar, Renzo Rodríguez junto a su socio Leonardo Sansone. “No tenemos familiares dentro del grupo de afectados. El objetivo es ayudar a los vecinos de la zona”, explicó Rodríguez a DIARIO DE CUYO en torno a la motivación detrás de la propuesta que rápidamente consiguió el apoyo desinteresado de quienes serán parte de la grilla.

    La peña contará con una amplia presencia de artistas que se sumarán a la causa solidaria. Entre los confirmados se encuentran Dúo Díaz Heredia, Carlota de Belaustegui, Luciano Sagua, Los Cardones, Aldo Zaragoza, Agrestes, Kumbiazepam y Juanjo Recabarren, además de otros artistas sanjuaninos que formarán parte de la propuesta.

    La convocatoria busca ofrecer una noche de encuentro, con la música y la danza como protagonistas, pero con una finalidad que va más allá del espectáculo: acompañar a quienes atraviesan las consecuencias del incendio.

    Por su parte, el restaurante Tierras Negras también se sumará a la causa, y para la ocasión habrá menús especiales con valores económicos y platos típicos, además de algunas de las propuestas clásicas de su carta. De esta manera, quienes asistan podrán compartir un almuerzo y disfrutar de los espectáculos.

    Una respuesta que podría abrir la puerta a nuevas acciones

    La dimensión del incendio y las necesidades de los damnificados llevaron a los organizadores a poner en marcha esta primera acción solidaria en cuestión de horas. Sin embargo, Rodríguez aseguró que la posibilidad de continuar con otras iniciativas será analizada una vez que se conozca el resultado de la peña.

    “Vamos a evaluar de acuerdo al resultado de este evento”, explicó. De todos modos, dejó abierta la puerta para que Tierras Negras vuelva a convertirse en escenario de nuevas propuestas solidarias si es necesario.

    Así, la peña buscará reunir a artistas, vecinos y público alrededor de una misma causa, apoyar a quienes hoy necesitan volver a empezar.

    El dato para asistir a la Peña Solidaria en Tierras Negras

    La Peña Solidaria se realizará este domingo 30 de agosto, desde las 12 horas, en Tierras Negras Restó, ubicado en Calle 11 a 300 metros de Ruta nacional 40. La entrada al evento es libre y gratuita, sin embargo, quienes asistan deberán llevar donaciones que serán entregadas a los damnificados. Entre lo que se estará recibiendo destacan alimentos, ropas, frazadas, camas y todo lo que consideren que pueda llegar a ayudar, teniendo en cuenta las dimensiones de la tragedia y las pérdidas materiales que fueron totales.

    Para reservar y poder tener un sitio donde sentarse, los interesados deberán comunicarse al 2644992928. Renzo detalló que se puede acudir sin reserva, aunque es mejor anticiparse para guardar lugar. Por el momento registran alrededor de 100 reservas, lo que refleja el espíritu solidario de los sanjuaninos.

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