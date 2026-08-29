    • 29 de agosto de 2026 - 08:08

    Agenda cultural de San Juan: una jornada repleta de música, arte y espectáculos en vivo

    La provincia tendrá un sábado con múltiples expresiones creativas, recitales masivos y propuestas para toda la familia.

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de El camino de Solgo, nuevo álbum de Raly Barrionuevo.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye la presentación de El camino de Solgo, nuevo álbum de Raly Barrionuevo. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    También se podrá disfrutar de las propuestas de El Cuarto Soda, otros tributos como el de Jimi Hendrix y Pimpinela, y la energía tropical de El Yeyo, Facu Gutiérrez y Omega. Además, la provincia ofrecerá teatro, festivales y encuentros para diferentes públicos.

    MÚSICA

    Candlelight. A las 19:00 h, Las cuatro estaciones de Vivaldi. A las 21:30 h, ABBA. Música a la luz de las velas en Hotel del Bono Park. Entradas en Feverup.com

    Folclore. Con Nico Balmaceda, el Sietecincuenta, Whipala. Esde las 19:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)

    El cuarto soda. Me verás volver hits. A las 21:00 h en Sala Hugo. Entradas en EntradaWeb.

    El cuarto soda

    El cuarto soda

    Adriana Miranda. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    Rodri Cactus. Las veces que empecé de nuevo. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

    Raly Barrionuevo. El camino de Solgo. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $40.000, en entradaweb

    Barba Gris. Rock. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

    Peña Bailable. Con Vendimia de dos, Ariel Cornejo, Confluencia. A las 23:00 h en Camping Las Moras (Albardón). Reservas 2645881047

    Leo Jorquera. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

    Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

    Alquimia 7mo. Aniversario. Con El Legado, La Colonna. A las 22:00 h en Unión Vecinal Villa San Damián

    Julián Díaz. A las 22:00 h en Cipriano Lomos (Santa Lucía)

    Vibranova. A las 22:00 h en Tierras Negras Resto (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    Vibranova

    Vibranova

    Autos robados. A las 22:30 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento) Entrada $35.000

    La Vip de Nápoles. A las 22:30 h en Antonio Gómez e Hijos (Av. Mendoza y Laprida, Rawson)

    Los Heber. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Rawson)

    Tributo a Jimi Hendrix. Apertura Guada de la Fuente. A las 23:00 h en Intruses (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

    Perro de riña. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

    Ana y Mario. Tributo a Pimpinela. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

    El Yeyo y Facu Gutiérrez. A las 23:30 h en Sala del Sol

    Omega. A las 23:30 h en La Previa (Av. Libertador 1442 oeste)

    TEATRO

    Cuyum, tierra de leyendas. Busca acercar a niños y adultos a las raíces, historias y tradiciones de San Juan. A las 18:00 h en Teatro Oscar Kummel (Rawson)

    Mi caballo por un reino (esto no es Shakespeare, es drama). De Joaquín Suárez. A las 20:00 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia). Entrada gratuita.

    Mi caballo por un reino

    Mi caballo por un reino

    ENCUENTROS

    Anibashing! Feria, concursos, modelismo, talleres, shows. Hoy y mañana, de 14:00 a 21:00 h en el Centro Cultural Conte Grand. Gratis.

    Juguemos con la Madre Tierra. Creación de una vasija de arcilla, experiencia lúdica para todo público, a cargo de Agrupación Tierra Nuestra. De 16:00 a 19:00 h en Mercado Artesanal Luisa Escudero (España 330 norte, Capital) Gratis.

    FIESTAS Y FESTIVALES

    118° Aniversario de Sarmiento. 29 y 30 de agosto. Gastronomía, artesanos, jineteada, desfile, agrupaciones gauchas, música. Cierre con Valentino Merlo. En Predio Miguel del Sur (ex Predio Rivielo).

    LITERARIAS

    Lo que arde. Club de Lectura. Hoy: Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez. De 10:00 a 12:00 h. Cordina Ana Paula Dávila. Consultas e inscripción al 2645470688. En la Biblioteca Popular Camilo Rojo (Santa Fe pasando Jujuy)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Quinquela Martin. Aguafuertes. Museo Franklin Rawson

    Quinquela Martin. Aguafuertes. Museo Franklin Rawson

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

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