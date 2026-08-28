    • 28 de agosto de 2026 - 06:44

    Agenda cultural de San Juan: de todo un poco para disfrutar este viernes

    Variadas propuestas artísticas llenan la provincia de música en vivo, proyecciones e historia durante la jornada.

    La agenda cultural de San Juan incluye el Descarnado Tour de Maxi Prietto, en Mamadera.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye el Descarnado Tour de Maxi Prietto, en Mamadera. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan presenta este viernes 28 de agosto una variada oferta de espectáculos. La provincia se llena de arte con una amplia propuesta que abarca diversas alternativas musicales, proyecciones cinematográficas, teatro y muestras históricas y artísticas.

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    La música en vivo brillará con estilos como rock, blues, folclore, cuarteto y tributos. Las artes escénicas sumarán teatro con tramas intensas, mientras que el cine contará con producciones locales y gratuitas. Además, la jornada ofrecerá exposiciones patrimoniales para recorrer la historia.

    MÚSICA

    Franco Giuliani. Luego, Omega. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación 618 antes de Ignacio de la Roza) Reservas al 2645101144

    Lipp Suchen. Rock y blues. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital) Reservas al 2646273034

    Sebastián Garay. Noche de pub. A las 22:00 en Timbó ( Ruta 20 km 7,5 frente al Camping Don Bosco, Santa Lucía)

    Revival. Tributo a Creedence. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

    El sietecincuenta. Folclore. A las 22:30 h en Rockanrolla (Av. Libertador San Martín y Lateral de Circunvalación, Desamparados) Reservas 2645481411

    El sietecincuenta

    El sietecincuenta

    Accidente feliz. Rock 80-90. A las 22:30 h en Vintage (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    The Vintage Rock. A las 22:300 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste). Reservas al 2645812630

    El aguante. Vicios nocturnos. A Las 23:00 en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    TÏmo. A las 23:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson) Reservas 2643219602

    Sueño Stereo. A las 23:00 h en el Casino Del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza Oeste 1946, Rivadavia)

    Descarnado Tour 2026. Con Maxi Prietto. A las 23:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte (antes de Paula Albarracín de Sarmiento)

    Noche cuartetera. El Pacha y Leo Altamirano. Desde las 23:00 en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

    Sabroso. A las 23:00 h en Hugo Espetáculos. Entradas en entredaweb

    Sabroso

    Sabroso

    Leo Jorquera. A las 23:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

    Mundo binario. A las 00:00 h en Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

    TEATRO

    Capacidad máxima. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Sinopsis: ¿Qué pasa cuando las personas que ignoras todos los días toman el control de tu destino? El poder cambia de manos en el lugar menos esperado. A medida que el aire escasea, las máscaras de los atrapados caen, transformándose en un juego implacable de supervivencia, culpas y ambición.

    CINE

    Libertador San Martín. De Sebastián de la Colina. A las 20:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital. Entrada $10.000 en entradaweb

    Libertador San Martín

    Libertador San Martín

    Comer, rezar, ladrar. A las 21 en UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

    Antología - Iván Manrique

    Antología - Iván Manrique

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

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