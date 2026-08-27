Kapanga en San Juan: "Lo que nos quede de tiempo será disfrutando", dijo El Mono

Kapanga regresa a San Juan para reencontrarse con su público en el marco de la gira extendida por sus tres décadas de trayectoria , hito que la banda cumplió a fines de 2025. El show será el próximo 4 de septiembre en el escenario de Hugo Espectáculos.

Con más de diez discos grabados a lo largo de este viaje, el grupo ha dejado huellas imborrables en la escena nacional, con hitos como aquel emblemático concierto Kapanga en Cemento o el estreno de su película Todoterreno en 2009. Su recorrido también estuvo marcado por incontables giras federales, participaciones en los festivales más multitudinarios del país y, también, un par de sustos de salud que los obligaron a hacer una pausa, recalcular y mirar todo desde una nueva perspectiva.

De lo que fue, de esta etapa de madurez y plenitud que incluye un nuevo trabajo discográfico repleto de invitados especiales para festejar las tres décadas de música, y de lo que vendrá, habló Martín "El Mono" Fabio en entrevista con DIARIO DE CUYO.

- Sí, claro, un disco celebratorio, con canciones hechas con amigos, con colegas, con un audio renovado. No son versiones muy diferentes a las originales, solo que tienen los invitados y algunos arreglos, algunas cositas, pero no es que cambiamos, no volvemos locos y hacemos otra cosa.

- Y esos temas sonarán en San Juan…

- Este show forma parte de esta celebración, es un show largo, dura casi dos horas, acorde a los 30 años, casi 30 canciones. Hay algunos bloquecitos que se agrupan dos o tres canciones, entonces casi que la lista se completa con los años. Y después lo de siempre, pasarla bien, entretenernos, divertirnos, que la gente la pase bien.

- Un lindo repaso por la historia de Kapanga…

- Tiene un poquito de todo y también tiene una característica que no es el mismo show en todos lados… o sea, tratamos de darle variedad más allá de que haya una columna vertebral de canciones, de clásicos que son infaltables. Hay una serie de canciones que por ahí tenés que ser fan de Kapanga para cantarla de principio a fin.

- ¿Cómo viven ustedes esta celebración? Mirá que pasó agua bajo el puente…

- Lo vemos como algo muy lindo que nos está pasando, que la vida es generosa con nosotros, el público sigue siendo muy generoso, nos sigue acompañando, porque también podría haber sido otra cosa ¿no? Yo digo siempre que me preguntan “¿te veías 30 años haciendo?” Y te digo la verdad, el primer show que hice podría haber sido el último también. Y así me lo fui tomando durante los últimos 30 años, que el último show que hagamos, puede ser el último… Bueno, dejamos que el tiempo decida.

- Quizás esa forma de pensarlo fue una clave de la permanencia, dejarlo todo cada vez…

- Un poco es eso, la verdad que yo me lo tomo un poco así, aunque la paso tan bien que no me gustaría que fuese el último show… Tampoco es que le ponemos fechas de vencimiento… Mientras estemos bien nosotros, el grupo humano, que estamos en un muy buen momento, seguiremos. Eso nos pasa también, que ya nos agarra grandes, estables, con salud, como que estamos de vuelta ,en una sintonía que es para celebrar. Aparte de las canciones y de lo que logramos, con Kapanga celebramos la vida, lo que nos está pasando, los momentos que estamos viviendo, así que estamos contentos.

- También han sabido adaptarse a los tiempos, a los escenarios, a los contextos… ¿Costó?

- No, los hemos asimilado de forma natural. Bienvenido todo lo que sea nuevo. Nosotros tenemos nuestro camino, nuestro circuito, nuestro público, es como que está armado el kiosco, digamos, de alguna forma. Y vemos que se arman nuevos kioscos, que es lógico y que está muy bien también.

- ¿Planifica o fluyen?

- Dejamos que también un poco nos lleve la vida, claro que algunas cosas, obviamente, las programás y las ideás y te juntás y tenés reuniones y pensás, pero muchas cosas son libradas al azar también. Dejamos que juegue un poco eso, 50 y 50, pongámosle.

- Vos y Maikel atravesaron situaciones de salud ¿Se resignifica todo a partir de ahí?

- Y sí, empezás a fijarte en pequeñas cosas que antes eran una boludez, hoy ver salir el sol ya es motivo de ser feliz, algo que es tan cotidiano ¿no? y un día es emocionante, toma otra dimensión... La vida toma dimensión cuando tenés algún problema que puede quitártela. Entonces, yo creo que lo que nos quede de tiempo será disfrutando, disfrutar de la vida que es hermosa, tratar de cuidarnos entre nosotros, seguir manteniendo esta fidelidad que nos tenemos, el cariño, el amor… Porque más allá de ser un trabajo donde somos un montón de personas que a veces no todos pensamos igual, hay un vínculo… Y por eso, si me dicen si pensamos en una despedida, no pondría una fecha, no sé cuándo...

- Hombre, que no ha llegado el momento de pensar en eso…

- No, y aparte tenemos proyectos a futuro también, no es que solamente la celebración de los 30 años. Ya estamos pensando en canciones nuevas, antes de fin de año tratar de tener algún tema nuevo sonando y editado, ¿viste? Tenemos ganas. Así que eso está bueno también. Yo le sigo poniendo la misma energía, todos le ponemos la misma energía y también un poquito más…

- Nada poco, no todos tienen la dicha, algunos quedan en el camino…

- Somos pocos los privilegiados en este país, hablando de bandas, en cumplir 30 años o pasar esta cifra, que es un montón. Entonces nos sentimos ahí parte de un círculo selecto con otros colegas. Es un montón pertenecer a ese grupo… así que disfrutar y disfrutar. Ahora todo es ganancia.

La cita con Kapanga

Gira 30 años