Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este sábado 29 de agosto

San Juan tendrá un sábado con una mañana fría y una tarde más agradable. La máxima llegará a 21°C y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

El último sábado de agosto llega a San Juan con una jornada que comenzará fría, pero que irá ganando temperatura con el correr de las horas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 6°C, con cielo parcialmente nublado y prácticamente sin chances de precipitaciones. El viento será muy leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y predominio del sector suroeste.

Con el avance de la jornada llegará el momento más agradable. Para la tarde, el SMN anticipa una temperatura de hasta 21°C, cielo parcialmente nublado y viento del este de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de lluvias será baja, de entre 0 y 10%.

Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta ubicarse alrededor de los 16°C, con nubosidad parcial y viento del este de entre 7 y 12 km/h. La posibilidad de precipitaciones continuará siendo baja.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.