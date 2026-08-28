Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para este viernes 28 de agosto

San Juan tendrá este viernes una jornada con temperaturas agradables durante la tarde, aunque el cielo estará mayormente cubierto en algunos momentos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 6°C y la máxima llegará a 21°C, mientras que la posibilidad de lluvias será prácticamente nula.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento del sector sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 0%. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y el termómetro alcanzará la máxima de 21°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. La posibilidad de lluvias se ubicará entre 0 y 10%. Hacia la noche, las condiciones seguirán con nubosidad variable y una temperatura cercana a los 15°C. El viento soplará desde el sur, nuevamente con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.