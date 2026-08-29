    • 29 de agosto de 2026 - 08:08

    Manos a la arcilla: una vasija comunitaria honrará a la Pachamama en San Juan

    El 29 de agosto habrá una jornada abierta a la comunidad en el Mercado Artesanal, para celebrar las tradiciones locales.

    Para celebrar a la Pachamama y al oficio, habrá una jornada comunitaria de cerámica el sábado 29, en el Mercado Artesanal.&nbsp;

    Para celebrar a la Pachamama y al oficio, habrá una jornada comunitaria de cerámica el sábado 29, en el Mercado Artesanal. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los espacios verdes del Mercado Artesanal Luisa Escudero albergarán "Juguemos con la Madre Tierra", un encuentro donde la comunidad moldeará una gran vasija colectiva. Organizado junto a la Agrupación Tierra Nuestra San Juan, la cita convoca a vecinos de todas las edades a moldear el barro como tributo a las raíces y a la identidad.

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    La idea es que cada asistente plasme su propia impronta sobre una pieza compartida. Inspirándose en la dinámica compositiva del "cadáver exquisito", cada uno añadirá fragmentos, texturas y formas al recipiente a medida que avance la tarde. Así, el trabajo grupal irá entrelazando relatos diversos en un único cuerpo cerámico.

    Demostraciones y encuentro con el oficio

    A la par del modelado participativo, destacados referentes como Ivana Sarmiento, Daniel Sarmiento y Mónica Garrido desplegarán sus técnicas en directo. Junto a integrantes de la agrupación Tierra Nuestra y creadores de diversos rubros del Mercado, ofrecerán conversatorios donde repasarán los secretos de la alfarería local, el origen de la materia prima y la herencia cultural del trabajo en barro.

    Mediante este laboratorio vivo, se busca revitalizar el diálogo intergeneracional y el aprecio por las técnicas artesanales tradicionales.

    El encuentro en el Mercado Artesanal Luisa Escudero

    Juguemos con la Madre Tierra

    (Creación colectiva de vasija en cerámica, charlas y demostraciones en vivo)

    • Día: sábado 29 de agosto

    • Hora: de 16:00 a 19:00 h

    • Lugar: jardines del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (Av. España 330 norte)

    • Destinatarios: abierto a todo público (no se requiere experiencia)

    • Costo: entrada libre y gratuita

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