Manos a la arcilla: una vasija comunitaria honrará a la Pachamama en San Juan

Los espacios verdes del Mercado Artesanal Luisa Escudero albergarán "Juguemos con la Madre Tierra", un encuentro donde la comunidad moldeará una gran vasija colectiva. Organizado junto a la Agrupación Tierra Nuestra San Juan, la cita convoca a vecinos de todas las edades a moldear el barro como tributo a las raíces y a la identidad.
La idea es que cada asistente plasme su propia impronta sobre una pieza compartida. Inspirándose en la dinámica compositiva del "cadáver exquisito", cada uno añadirá fragmentos, texturas y formas al recipiente a medida que avance la tarde. Así, el trabajo grupal irá entrelazando relatos diversos en un único cuerpo cerámico.
Demostraciones y encuentro con el oficio
A la par del modelado participativo, destacados referentes como Ivana Sarmiento, Daniel Sarmiento y Mónica Garrido desplegarán sus técnicas en directo. Junto a integrantes de la agrupación Tierra Nuestra y creadores de diversos rubros del Mercado, ofrecerán conversatorios donde repasarán los secretos de la alfarería local, el origen de la materia prima y la herencia cultural del trabajo en barro.
Mediante este laboratorio vivo, se busca revitalizar el diálogo intergeneracional y el aprecio por las técnicas artesanales tradicionales.
El encuentro en el Mercado Artesanal Luisa Escudero
Juguemos con la Madre Tierra
(Creación colectiva de vasija en cerámica, charlas y demostraciones en vivo)