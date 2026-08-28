    • 28 de agosto de 2026 - 20:08

    Regreso esperado: Matías Inostroza sube a escena con Mundo Binario

    Tras el accidente que sufrió en su moto el 12 de marzo, el músico sanjuanino vuelve al ruedo con sus compañeros de banda.

    Matías Inostroza trabajó sin prisa pero sin pausa para volver a la escena, que lo recibe con los brazos abiertos. .&nbsp;

    Matías Inostroza trabajó "sin prisa pero sin pausa" para volver a la escena, que lo recibe con los brazos abiertos. . 

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    Por Estela Ruiz M.

    Esta noche, la banda local Mundo Binario hará sonar su música en San Juan, en un show que tiene mucho de celebración. Por un lado, porque marca el regreso del combo, ahora en formato trío, con nuevo EP. Y por otro, porque en la batería volverá a estar Matías Inostroza, por primera vez tras el accidente que sufrió en marzo.

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    Mejor, aunque todavía en vías de recuperación, el músico sanjuanino habló con DIARIO DE CUYO acerca de este "nuevo debut"; y también de lo que significó ese proceso y de cómo encarna esta nueva etapa.

    Creí que me iba a dar ansiedad, pero no. Haber ensayado toda la semana con la banda, con otros músicos activamente, era volver al diálogo y al armado con la música, con el instrumento en la mano. Llevamos poniéndonos a punto toda esta semana... Eso sí, súper emocionado por esta noche”, expresó el artista, deseoso de retomar las baquetas, pero consciente de la importancia de ir paso a paso y respetar sus tiempos.

    Sí, tenía muchas ganas de volver. Junté ganas todos estos meses”, admitió, aunque aclaró que “no me he vuelto loco, por suerte”. “Me tomé mi tiempo para ocuparme de mí, porque lo necesitaba”, explicó Inostroza sobre el delicado equilibrio que requirió el parate forzado.

    Volver a empezar

    El reencuentro con la batería demandó empezar desde lo más elemental, debido a los daños sufridos en su mano. “Me luxofracturé mi mano izquierda, entonces, cuando agarré los palos, mi mano no funcionaba bien, no tenía la fuerza normal; así que al principio fue volver a agarrar los palos y sentir la sensación de la madera en la mano”, relató. “Era como volver a estudiar, a conocer la técnica, a desarrollarla, otra vez a controlar el palo con la mano... Fue un reencuentro con mucho respeto y con mucha paciencia; dije 'bueno, ok, acá estamos, vamos a volver a empezar'”, apuntó.

    Contención y resignificación

    Las severas lesiones que sufrió el músico le demandaron siete cirugías —entre intervenciones complejas y procedimientos ambulatorios— distribuidas entre la mano izquierda y la pierna derecha. A pesar de la dureza del cuadro, el sostén afectivo de familia, amigos y de la escena cultural sanjuanina -que se movilizó y se mantuvo atenta a su evolución- fue determinante.

    Sentirte al borde de tal vez perderlo todo te hace pensar un poquito de otra forma, resignificar incluso lo básico, la relación con mamá, mis hermanos, los amigos… Toda la escena sanjuanina ha estado alrededor mío, y eso se siente. Yo creo que eso es lo que no me ha dejado caer, y lo aprecio, lo valoro, lo devuelvo y lo transformo en energía y en ganas de querer volver y darlo todo”, reflexionó.

    Música sanadora

    Pasadas las jornadas más difíciles de la internación, y sobre todo en la etapa posterior en casa, la música operó como un lugar reconfortante para conciliar el sueño, relajar y procesar lo vivido. “Fue un reencuentro primitivo de mi relación con la música”, confesó Matías, quien, además de Mundo Binario –“mi proyecto, junto a mis amigos, mi música”, marcó- usualmente participa de otras formaciones. “Sí, sí, la música es sanadora… -confirmó con seguridad-. Por lo menos, en esa etapa me trajo bastante calma y paz escuchar música de nuevo, en otro contexto… con todas las heridas, pero en casa y protegido”, subrayó Inostroza, a punto de cruzar el puente que lo llevará de vuelta a los escenarios, para reencontrarse oficialmente con lo que ama y los que ama.

    Mundo Binario presentará EP “La velocidad de las cosas” hoy viernes, 28 de agosto, a las 00:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur). Entradas $10.000 al 2644715967 (Foto Vico Rasero)

    Mundo Binario presentará EP “La velocidad de las cosas” hoy viernes, 28 de agosto, a las 00:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur). Entradas $10.000 al 2644715967 (Foto Vico Rasero)

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