    • 28 de agosto de 2026 - 19:15

    Alejandro el padre de Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre el conflicto con la artista

    Una auditoría solicitada por Tini reveló que ella no forma parte de ninguna de las sociedades y/o compañías que recolectan el dinero que se produce con su imagen, giras y colaboraciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El empresario y productor Alejandro Stoessel está en el ojo de la tormenta luego de que una auditoría reveló que él es quien está a cargo de la fortuna que su hija, Tini Stoessel, cosechó a lo largo de su carrera artística.

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    El hecho habría quedado al descubierto cuando la cantante manifestó sus deseos de comprar una casa en Miami, para estar cerca de su futuro esposo Rodrigo De Paul, y darse cuenta de que no tenía acceso a sus ganancias.

    La auditoría solicitada por la Triple T reveló que ella no forma parte de ninguna de las sociedades y/o compañías que recolectan el dinero que se produce con su imagen, giras y colaboraciones. Esta versión se dio a conocer luego de varias semanas de que se hablara de un distanciamiento en la familia Stoessel, al punto que la cantante habría tomado la decisión de no invitar a sus padres a su boda.

    Qué dijo Alejandro Stoessel sobre el conflicto con su hija Tini

    En el marco del escándalo que sacude el mundo de la música en Argentina, la periodista Pilar Smith se comunicó con el entorno del empresario y consiguió un testimonio exclusivo de parte del protagonista. Restándole importancia a lo que comunican los medios, el padre de Tini aseguró que "hay muchos inventos".

    “Yo hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que había ido al hematólogo hoy a la tarde y después había hablado con él”, contó Smith en LAM (América TV).

    “El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. Como que todo esto tiene que ver con el casamiento y con un trámite que tiene que ver con ella”, informó.

    De acuerdo con la versión del amigo de Alejandro Stoessel, no habría un problema real entre el empresario y su hija: “Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él. No hay conflictos con él. Si hay una transición, me dicen, pero ellos se hablan”.

    “’Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento’”, leyó el mensaje de su fuente.

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