Preocupación por la salud del papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel fue atendido de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro y quedó bajo observación. Según trascendió, se encuentra consciente, acompañado y fuera de terapia intensiva.

Preocupación en el entorno de Tini Stoessel luego de que su padre, Alejandro Stoessel, fuera internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. El productor acudió a una guardia durante la tarde del martes y, después de ser sometido a distintos estudios, los médicos decidieron dejarlo hospitalizado para continuar con la evaluación.

La información fue difundida en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa contó que Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal durante el regreso. Alrededor de las 17 llegó a la clínica con un dolor que fue descripto como intenso.

Una vez en la guardia, los profesionales le realizaron una batería de estudios y resolvieron mantenerlo internado bajo observación. Por el momento no se difundió un parte médico oficial que detalle el diagnóstico o cuánto tiempo permanecerá en la institución.

Cómo se encuentra Alejandro Stoessel Según la información difundida en el programa de América, el productor se encuentra consciente, acompañado y fuera de terapia intensiva. También señalaron que permanece comunicado con familiares, amigos y personas de su entorno.

Ochoa llevó tranquilidad al explicar que, de acuerdo con la información que recibió, no se trataría de un cuadro que requiera una intervención quirúrgica urgente. De todos modos, Stoessel continúa bajo supervisión médica mientras se esperan novedades sobre su evolución.