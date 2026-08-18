Regreso esperado: Paulo Londra sorprende con un adelanto de su nuevo disco

Un anticipo íntimo y renovado marca el inicio de una era imperdible para el gran referente cordobés de la música urbana.

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El astro cordobés Paulo Londra está de vuelta en la escena musical con un estreno que promete ser hit. Como primer adelanto de su próximo disco, el cantante presentó un single renovado que deja ver una faceta mucho más íntima y madura dentro de su aclamada trayectoria internacional.

Bajo el título "Me asfixia la ciudad", la nueva propuesta musical de Londra desembarca en todas las plataformas digitales de la mano de los productores Tiano y Lisan. Con un sonido fresco pero cargado de personalidad, la canción aborda la necesidad intrínseca de desconectar de la vorágine cotidiana. En medio de ese torbellino, el tema rescata al afecto sincero como un oasis de calma, entrelazando la complicidad de un nuevo comienzo con una vulnerabilidad auténtica que conecta de inmediato con el oyente.

Paulo Londra, de estreno El buen presente de Paulo Londra Este lanzamiento no llega de forma aislada, sino que corona una etapa brillante para el artista de Córdoba. Durante este 2026, Paulo concretó con éxito rotundo su primer tour por Estados Unidos, logrando agotar entradas en plazas clave como Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles.

Actualmente, la gira continúa con paso firme por América Latina. Tras deslumbrar en Colombia y México durante las primeras semanas de agosto, el itinerario del cordobés incluye una cita en Santiago de Chile y un esperado debut multitudinario en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

A este ritmo en los escenarios se suman hitos de gran calibre: desde sus cuatro nominaciones en los Premios Gardel hasta su ovacionado paso por el Festival de Viña del Mar —donde el público chileno lo premió con las gaviotas de Plata y Oro—, pasando por su destacada actuación como único cabeza de cartel argentino en el Lollapalooza local. Todo esto sin contar que dos de sus himnos -"Adán y Eva" y "Tal Vez"- superaron la barrera del billón de reproducciones en Spotify.