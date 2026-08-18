Agosto es el mes de las princesas y Disney celebra a lo grande

Agosto es el "mes de las princesas" ¡y Disney lo sabe! En ese marco, la compañía anunció una serie de lanzamientos multiplataforma orientados a celebrar el legado inspirador de sus historias. Con una propuesta que abarca producciones audiovisuales, especiales animados y colecciones exclusivas, la franquicia busca reconectar a audiencias.
La campaña "Crea Tu Mundo" destaca cómo estos icónicos personajes continúan acompañando a sus seguidores en cada etapa de la vida. A través de valores como el coraje, la empatía y la creatividad, las narrativas evolucionan para mantener su vigencia y transmitir tradiciones entre distintas generaciones.
La propuesta se completa con contenido interactivo en redes sociales para que el público participe de la celebración.
Estos son los principales estrenos
“Siempre Princesa: un cortometraje” (18 de agosto)
Dirigido por la aclamada cineasta Alex Prager, este cortometraje inédito explora la amistad de dos niñas cuyo amor por las princesas perdura a lo largo de los años. Producido con orquesta en vivo de 56 músicos y técnicas artesanales, está disponible en Disney+, en los canales de YouTube @DisneyKidsLA y @Disneyjrla, y en los canales lineales Disney Channel y Disney Junior.
LEGO Disney Princesa: Caos Mágico (21 de agosto)
Especial animado en el que heroínas como Ariel, Jasmín, Mulán, Moana, Rapunzel, Blanca Nieves y Tiana deben unirse para dar refugio a diversos animales durante una tormenta en el castillo. Se emitirá en exclusiva por Disney+.
Princesita Sofía: Magia Real (18 de agosto)
Estreno de nuevos episodios de la aclamada serie animada, disponibles en la plataforma Disney+.
Nuevos videos inspiradores (a fines de agosto)
Dos clips especiales que recorren la diversidad de culturas de donde provienen las princesas y destacan la búsqueda de sus pasiones. Se podrán ver en YouTube (@DisneyKidsLA y @Disneyjrla) y en las señales Disney Channel y Disney Junior.
Colección Princesas (disponible en Disney+)
Un espacio temático dentro del servicio de streaming que reúne las películas y contenidos clásicos de la franquicia en un solo lugar.