    • 18 de agosto de 2026 - 21:03

    Agosto es el mes de las princesas y Disney celebra a lo grande

    La compañía presenta un cortometraje inédito, nuevos especiales en Disney+ y contenidos multiplataforma para celebrar el legado de sus historias.

    Siempre Princesa, de Disney, un cortometraje disponible a partir de hoy.

    "Siempre Princesa", de Disney, un cortometraje disponible a partir de hoy.

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    Agosto es el "mes de las princesas" ¡y Disney lo sabe! En ese marco, la compañía anunció una serie de lanzamientos multiplataforma orientados a celebrar el legado inspirador de sus historias. Con una propuesta que abarca producciones audiovisuales, especiales animados y colecciones exclusivas, la franquicia busca reconectar a audiencias.

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    La campaña "Crea Tu Mundo" destaca cómo estos icónicos personajes continúan acompañando a sus seguidores en cada etapa de la vida. A través de valores como el coraje, la empatía y la creatividad, las narrativas evolucionan para mantener su vigencia y transmitir tradiciones entre distintas generaciones.

    La propuesta se completa con contenido interactivo en redes sociales para que el público participe de la celebración.

    Estos son los principales estrenos

    “Siempre Princesa: un cortometraje” (18 de agosto)

    Dirigido por la aclamada cineasta Alex Prager, este cortometraje inédito explora la amistad de dos niñas cuyo amor por las princesas perdura a lo largo de los años. Producido con orquesta en vivo de 56 músicos y técnicas artesanales, está disponible en Disney+, en los canales de YouTube @DisneyKidsLA y @Disneyjrla, y en los canales lineales Disney Channel y Disney Junior.

    LEGO Disney Princesa: Caos Mágico (21 de agosto)

    Especial animado en el que heroínas como Ariel, Jasmín, Mulán, Moana, Rapunzel, Blanca Nieves y Tiana deben unirse para dar refugio a diversos animales durante una tormenta en el castillo. Se emitirá en exclusiva por Disney+.

    Princesita Sofía: Magia Real (18 de agosto)

    Estreno de nuevos episodios de la aclamada serie animada, disponibles en la plataforma Disney+.

    Nuevos videos inspiradores (a fines de agosto)

    Dos clips especiales que recorren la diversidad de culturas de donde provienen las princesas y destacan la búsqueda de sus pasiones. Se podrán ver en YouTube (@DisneyKidsLA y @Disneyjrla) y en las señales Disney Channel y Disney Junior.

    Colección Princesas (disponible en Disney+)

    Un espacio temático dentro del servicio de streaming que reúne las películas y contenidos clásicos de la franquicia en un solo lugar.

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