¿Vuelve Jack Sparrow? Johnny Depp negocia su regreso para "Piratas del Caribe 6"

El capitán Jack Sparrow podría volver a navegar por el Caribe. Después de años de incertidumbre sobre el futuro de Johnny Depp dentro de una de las franquicias más exitosas de Disney, el productor Jerry Bruckheimer confirmó que mantiene conversaciones con el actor para que participe de “Piratas del Caribe 6” .

La novedad surgió durante la D23 , el gran evento de Disney celebrado en Anaheim. Allí, Bruckheimer reconoció que el proyecto está avanzando y que el posible retorno de Depp forma parte de esas conversaciones. “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y, con suerte, podemos hacer esto”, señaló el productor a Deadline.

Por ahora, sin embargo, no existe un contrato anunciado ni una confirmación oficial de Disney sobre la incorporación de Depp al elenco . Tampoco se informó una fecha de estreno para la sexta película. La principal certeza es que el guion continúa en desarrollo y que Jack Sparrow volvió a estar formalmente sobre la mesa.

El regreso tendría además una particularidad. Fuentes vinculadas al proyecto citadas originalmente por Deadline indican que la nueva entrega podría tener como protagonista a Margot Robbie , mientras que Jack Sparrow ocuparía un papel secundario dentro de la historia.

De confirmarse esa estructura, Disney buscaría renovar la saga sin desprenderse completamente de su personaje más reconocible. La idea permitiría presentar una nueva generación de piratas y, al mismo tiempo, recuperar a Sparrow después de casi una década fuera de la pantalla grande.

Depp interpretó por primera vez al excéntrico capitán en “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra”, estrenada en 2003. Después regresó en otras cuatro películas hasta “La venganza de Salazar”, de 2017, que hasta ahora constituye su última aparición en la franquicia.

Johnny Deep como Jack Sparrw en “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra”, 2003.

En conjunto, las cinco películas recaudaron alrededor de US$4.500 millones en todo el mundo, convirtiendo a Piratas del Caribe en una de las sagas más rentables de Disney y a Jack Sparrow en el personaje más emblemático de la carrera de Depp.

Del “no volvería” a las nuevas conversaciones con Disney

La posibilidad resulta todavía más llamativa por lo ocurrido durante los últimos años. La relación entre Depp y Disney quedó prácticamente rota en medio de los conflictos personales y judiciales que atravesó el actor.

Durante el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022, Depp aseguró bajo juramento que no volvería a interpretar a Jack Sparrow incluso si Disney le ofreciera “300 millones de dólares y un millón de alpacas”, una frase que terminó convirtiéndose en símbolo de su distanciamiento con la compañía.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse. Bruckheimer nunca ocultó públicamente su deseo de recuperar al actor y ya en 2025 había revelado que había hablado con él sobre una posible sexta entrega. Ahora la novedad da un paso más: las conversaciones continúan mientras se escribe el guion.

También coincide con una etapa de mayor actividad cinematográfica para Depp. El actor protagonizará “Ebenezer: A Christmas Carol”, donde interpretará a Ebenezer Scrooge, con estreno previsto para noviembre de 2026.

Todavía falta saber si las conversaciones llegarán a buen puerto y cuánto peso tendrá Sparrow en la nueva historia. Pero después de años en los que su regreso parecía descartado, Disney y Johnny Depp volvieron a hablar de Piratas del Caribe. Para los fanáticos, eso alcanza por ahora para volver a preguntarse si uno de los piratas más famosos del cine está preparando su regreso.