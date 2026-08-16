Moria Casán cumplió 80 años: los conmovedores mensajes que le mandaron los famosos

Moria Casán está de festejo. La histórica figura del espectáculo argentino cumplió 80 años este domingo 16 de agosto y las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño de parte de sus amigos, colegas y personas que compartieron distintos momentos de su vida.

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En medio del furor por la serie que repasa su historia, La One recibió una verdadera catarata de saludos que dejaron en evidencia el enorme afecto y la admiración que despierta entre las figuras del ambiente.

Una de las primeras en dedicarle unas palabras fue Nora Cárpena, que compartió varias fotos junto a la cumpleañera y recordó todo lo que vivieron juntas: “Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga”.

También Ángel de Brito publicó una imagen junto a Moria y repasó parte de su extensa historia compartida en televisión. “Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando”, escribió el conductor, que además la elogió con su habitual estilo.

Vicky Xipolitakis fue otra de las figuras que se mostró profundamente emocionada. La mediática definió a Moria como alguien “eterna” e “irrepetible” y destacó el vínculo que construyeron a lo largo de los años.

“Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría. Gracias por ser familia”, expresó en una serie de historias. Incluso aseguró que la artista tiene una capacidad única para transformar los malos momentos en aprendizajes y recuerdos.

El homenaje también tuvo mensajes de quienes consideran a Moria parte de su familia. Stefy Xipolitakis celebró tenerla en su vida y Malena Galmarini, hija de Pato Galmarini, pareja de La One, le dedicó un cariñoso saludo: “Muy feliz cumple, mami Mo. Te queremos mucho”.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Cecilia Milone, que grabó un extenso video para agradecerle a Moria por el lugar que tuvo tanto en su carrera como en su vida personal. La actriz recordó diferentes momentos que compartieron y destacó el apoyo que recibió de su parte en situaciones difíciles.

Además, la definió como “un emblema nacional” y sostuvo que detrás de cada una de sus palabras hay una mirada muy particular sobre la vida. “Te celebro, te bendigo”, le dijo antes de cerrar su homenaje con una canción inspirada en ella.

Leticia Brédice, María Fernanda Callejón, Noelia Pomá, Belén Francese, Guillermo Capuya, Gabriel Oliveri y La Barby también se sumaron a la celebración con fotos, recuerdos y dedicatorias cargadas de afecto. En común, todos destacaron la personalidad inconfundible de Moria y el lugar que ocupa desde hace décadas en el mundo del espectáculo.

A los 80 años, y con una carrera que atravesó el teatro, el cine y la televisión, Moria Casán sigue siendo una figura central de la cultura popular argentina. Y en el día de su cumpleaños, sus seres queridos se encargaron de recordarle, una vez más, cuánto la quieren.