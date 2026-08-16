    • 16 de agosto de 2026 - 08:20

    Agenda Cultural de San Juan: un domingo para cerrar la semana bien arriba

    Habrá espectáculos musicales, muestras artísticas, ferias artesanales y paseos imperdibles en familia.

    La Agenda Cultural de San Juan inlcuye la flamante muestra de Quinquela Martín, en el marco de Proyecto Grabado 2026

    La Agenda Cultural de San Juan inlcuye la flamante muestra de Quinquela Martín, en el marco de Proyecto Grabado 2026

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Agenda Cultural de San Juan presenta una jornada con varias propuestas para disfrutar este domingo 16 de agosto. Locales y visitantes podrán disfrutar de una variada propuesta que incluye peñas, festivales de coros, teatro, ferias y cine. Una oportunidad ideal para aprovechar el tiempo libre en familia.

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    La oferta se completa con enriquecedoras visitas a museos, exposiciones de arte y encuentros de colectividades que celebran la identidad local. Desde el mediodía hasta la madrugada, la provincia ofrece múltiples alternativas gratuitas y pagas para todos los gustos.

    MÚSICA

    Peña de Los Puneños. Invitados: Dúo Díaz-Heredia y Nuevo Sol. A las 13:00 h en Viñas de Segisa, con almuerzo criollo. Reservas al 2645260180

    El Sietecincuenta. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

    La peña de Il Pilonte. A las 13:00 h en Il Pilonte (Agustín Gómez pasando Gral Acha., Rawson) Anticipadas: $15.000 (en Avantti) Reservas e Información: 2646271930

    La peña del rock. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    En el canto hay unidad. Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles. A las 18:30 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000 en Tuentrada.com y boletería.

    FestiBach de invierno. Obras de Johann Sebastian Bach y de sus hijos. Al finalizar la misa (sobre las 20:00 h en Cripta de la Iglesia Catedral. Bono contribución de $15.000.

    Desearía que estuvieras aquí. Homenaje sinfónico a Pink Floyd, por Vortix. A las 21:00 h en el Teatro Sarmiento.

    Vortix, tributo a Pink Floyd

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    Omega. A las 23:00 h en De la Ostia (Aberastain y 12, Pocito)

    Dale que va. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

    Rey Yulián. A las 00:30 h en Punto Límite (Rodeo)

    TEATRO MUSICAL

    Misa Criolla. Ten piedad de nosotres. Del elenco Agitando el nido. A las 19:00 h en Sala Tes (Juan B. Justo 335 sur). Entradas en EntradaWeb

    ENCUENTROS

    Rivadavia sin fronteras. Primer encuentro de colectividades. Con gastronomía internacional, bailes y cantos típicos, talleres culturales, actividades recreativas, artesanías y productos locales. Desde las 12:00 h en el Parque de Rivadavia, gratis.

    FERIAS

    Ke Feria! Dede las 15:00 h en Urquiza 915 sur.

    Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 15:00 h en Parque Latinoamericano (Rivadavia)

    Plaza y arte. Desde las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

    CINE

    Minecraft. A las 16:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Gratis.

    Minecraft en el Centro Cultural Conte Grand

    Minecraft en el Centro Cultural Conte Grand

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Hoy, horario especial, de 16:00 a 19:00 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Colección de muñecas del Museo Manzini

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    Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

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