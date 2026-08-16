Agenda Cultural de San Juan: un domingo para cerrar la semana bien arriba

La Agenda Cultural de San Juan presenta una jornada con varias propuestas para disfrutar este domingo 16 de agosto . Locales y visitantes podrán disfrutar de una variada propuesta que incluye peñas, festivales de coros, teatro, ferias y cine. Una oportunidad ideal para aprovechar el tiempo libre en familia.

Agenda Cultural de San Juan: múltiples opciones para este sábado 15 de agosto

La oferta se completa con enriquecedoras visitas a museos, exposiciones de arte y encuentros de colectividades que celebran la identidad local. Desde el mediodía hasta la madrugada, la provincia ofrece múltiples alternativas gratuitas y pagas para todos los gustos.

Peña de Los Puneños. Invitados: Dúo Díaz-Heredia y Nuevo Sol. A las 13:00 h en Viñas de Segisa, con almuerzo criollo. Reservas al 2645260180

El Sietecincuenta. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco) Reservas al 2644845677

La peña de Il Pilonte. A las 13:00 h en Il Pilonte (Agustín Gómez pasando Gral Acha., Rawson) Anticipadas: $15.000 (en Avantti) Reservas e Información: 2646271930

La peña del rock. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

En el canto hay unidad. Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles. A las 18:30 h en el Teatro del Bicentenario. Entradas $15.000 en Tuentrada.com y boletería.

FestiBach de invierno. Obras de Johann Sebastian Bach y de sus hijos. Al finalizar la misa (sobre las 20:00 h en Cripta de la Iglesia Catedral. Bono contribución de $15.000.

Desearía que estuvieras aquí. Homenaje sinfónico a Pink Floyd, por Vortix. A las 21:00 h en el Teatro Sarmiento.

Vortix, tributo a Pink Floyd

Omega. A las 23:00 h en De la Ostia (Aberastain y 12, Pocito)

Dale que va. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

Rey Yulián. A las 00:30 h en Punto Límite (Rodeo)

TEATRO MUSICAL

Misa Criolla. Ten piedad de nosotres. Del elenco Agitando el nido. A las 19:00 h en Sala Tes (Juan B. Justo 335 sur). Entradas en EntradaWeb

ENCUENTROS

Rivadavia sin fronteras. Primer encuentro de colectividades. Con gastronomía internacional, bailes y cantos típicos, talleres culturales, actividades recreativas, artesanías y productos locales. Desde las 12:00 h en el Parque de Rivadavia, gratis.

FERIAS

Ke Feria! Dede las 15:00 h en Urquiza 915 sur.

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 15:00 h en Parque Latinoamericano (Rivadavia)

Plaza y arte. Desde las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre)

CINE

Minecraft. A las 16:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Gratis.

Minecraft en el Centro Cultural Conte Grand

VISITAS Y EXPOSICIONES

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Hoy, horario especial, de 16:00 a 19:00 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Colección de muñecas del Museo Manzini

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.