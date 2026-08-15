Agenda Cultural de San Juan: múltiples opciones para este sábado 15 de agosto

Master Stroke. Tributo a Queen, a las 21:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas en Tuentrada.com
Jazzparring. A las 21:00 h en Sala de Estar (Urquiza 915 sur)
Tres para Cuyo. Ana Belén Toledo. A las 22:00 h en Parrilla Don Pepe (Roque Sáenz Peña 1621 este) Reservas 2644100893
Reino. Tributo a Bon Jovi. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)
Vía 66. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)
Vecino Molesto. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.
Guacamole. A las 22:00 h en Los Faroles (Lateral de Circunvalación y Saavedra) Reservas al 2644394143
Versus. A las 22:00 h en Tierras Negrasalle 11, 300 mtrs al este de, RN40,
El Nano Rodríguez. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)
El Siete Cincuenta. A Las 22:30 h en FanFest Bar (Abraham Tapia 1215 sur)
Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:30 h en Parrilla El Estribo (Caucete)
Lucas Bongiovani. A las 23:00 h en Estación San Martín Bar (Av. España 344 sur)
Silvana Amaya. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis
SECO. A las 00:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)
El Yeyo. A las 00:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)
ENCUENTROS
XXIV Edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Teresa. A las 21:00 h en el Predio Difunta Teresa, Angaco, show de Los Lucero, de Jáchal.
Resguardo Performance: Ser en el desierto. Artistas musicales, diseñadores, intervenciones, estilismo. A las 19:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis
TEATRO
La isla de Upstein. Standup. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)
Infancias. Teatro de improvisación. A las 22:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entradas al 1644740937
LITERARIAS
Lo que arde. Club de Lectura. Sábado de 10:00 a 12:00 h, en Biblioteca Camilo Rojo (Santa Fe pasando Jujuy) Entrada $6000
VISITAS Y EXPOSICIONES
Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.
Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis
Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis
Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).
Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)
Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.
Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.
Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510
Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365