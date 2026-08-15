Agenda Cultural de San Juan: múltiples opciones para este sábado 15 de agosto

La agenda cultural de San Juan ofrece este sábado 15 de agosto salidas más que interesantes y divertidas para disfrutar de la jornada . Desde coros en el Teatro del Bicentenario hasta una gran muestra de Grabado en el Museo Franklin Rawson, la provincia despliega un abanico de actividades que invitan al público a disfrutar del arte y la cultura local.

Agenda Cultural de San Juan: un recorrido por los espectáculos y muestras de la jornada

Entre los eventos destacados resalta el FestiBach de invierno en la Escuela Normal Sarmiento , junto a recitales de tributo y la tradicional Cabalgata a la Difunta Teresa.

En el canto hay unidad. Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles. A las 18:30 h en el Teatro del Bicentenario. Con coros Los Jilgueritos y Coro de Niños Preparatorio (UNSJ) y Coro de Niños Cantores de Córdoba (Córdoba). Entradas $15.000 en Tuentrada.com y boletería.

FestiBach de invierno. A las 20:00 h en el salón de Actos de la Escuela Normal Sarmiento. Precio: bono contribución de $15.000. Programación: Motetes y conciertos para viola y violín y dos cánones de El arte de la Fuga. Intérpretes: Orquesta Escuela Juvenil con solistas locales -Antonella Vila y Pablo Calderón- y Coro Bach.

Vibra alterna. Con Otro Lenguaje y Raiano. A las 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste) Gratis

Master Stroke. Tributo a Queen, a las 21:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas en Tuentrada.com

Master Stroke

Jazzparring. A las 21:00 h en Sala de Estar (Urquiza 915 sur)

Tres para Cuyo. Ana Belén Toledo. A las 22:00 h en Parrilla Don Pepe (Roque Sáenz Peña 1621 este) Reservas 2644100893

Reino. Tributo a Bon Jovi. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Vía 66. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)

Vecino Molesto. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

Guacamole. A las 22:00 h en Los Faroles (Lateral de Circunvalación y Saavedra) Reservas al 2644394143

Versus. A las 22:00 h en Tierras Negrasalle 11, 300 mtrs al este de, RN40,

El Nano Rodríguez. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Nano Rodríguez

El Siete Cincuenta. A Las 22:30 h en FanFest Bar (Abraham Tapia 1215 sur)

Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:30 h en Parrilla El Estribo (Caucete)

Lucas Bongiovani. A las 23:00 h en Estación San Martín Bar (Av. España 344 sur)

Silvana Amaya. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

SECO. A las 00:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)

El Yeyo. A las 00:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

ENCUENTROS

XXIV Edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Teresa. A las 21:00 h en el Predio Difunta Teresa, Angaco, show de Los Lucero, de Jáchal.

Resguardo Performance: Ser en el desierto. Artistas musicales, diseñadores, intervenciones, estilismo. A las 19:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

TEATRO

La isla de Upstein. Standup. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

La isla de Upstein

Infancias. Teatro de improvisación. A las 22:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entradas al 1644740937

LITERARIAS

Lo que arde. Club de Lectura. Sábado de 10:00 a 12:00 h, en Biblioteca Camilo Rojo (Santa Fe pasando Jujuy) Entrada $6000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Casa Natal de Sarmiento

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365