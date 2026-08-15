    • 15 de agosto de 2026 - 08:36

    Agenda Cultural de San Juan: múltiples opciones para este sábado 15 de agosto

    Conciertos corales, tributos musicales y muestras artísticas destacan en la variada propuesta provincial.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye En el canto hay unidad, el festival de coros infantiles y juveniles que tendrá lugar en el Teatro del Bicentenario..&nbsp;

    La Agenda Cultural de San Juan incluye "En el canto hay unidad", el festival de coros infantiles y juveniles que tendrá lugar en el Teatro del Bicentenario.. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan ofrece este sábado 15 de agosto salidas más que interesantes y divertidas para disfrutar de la jornada. Desde coros en el Teatro del Bicentenario hasta una gran muestra de Grabado en el Museo Franklin Rawson, la provincia despliega un abanico de actividades que invitan al público a disfrutar del arte y la cultura local.

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    MÚSICA

    En el canto hay unidad. Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles. A las 18:30 h en el Teatro del Bicentenario. Con coros Los Jilgueritos y Coro de Niños Preparatorio (UNSJ) y Coro de Niños Cantores de Córdoba (Córdoba). Entradas $15.000 en Tuentrada.com y boletería.

    FestiBach de invierno. A las 20:00 h en el salón de Actos de la Escuela Normal Sarmiento. Precio: bono contribución de $15.000. Programación: Motetes y conciertos para viola y violín y dos cánones de El arte de la Fuga. Intérpretes: Orquesta Escuela Juvenil con solistas locales -Antonella Vila y Pablo Calderón- y Coro Bach.

    Vibra alterna. Con Otro Lenguaje y Raiano. A las 20:00 h en Chalet Cantoni (Av. Libertador San Martín 3317 oeste) Gratis

    Master Stroke. Tributo a Queen, a las 21:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas en Tuentrada.com

    Master Stroke

    Master Stroke

    Jazzparring. A las 21:00 h en Sala de Estar (Urquiza 915 sur)

    Tres para Cuyo. Ana Belén Toledo. A las 22:00 h en Parrilla Don Pepe (Roque Sáenz Peña 1621 este) Reservas 2644100893

    Reino. Tributo a Bon Jovi. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Vía 66. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)

    Vecino Molesto. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

    Guacamole. A las 22:00 h en Los Faroles (Lateral de Circunvalación y Saavedra) Reservas al 2644394143

    Versus. A las 22:00 h en Tierras Negrasalle 11, 300 mtrs al este de, RN40,

    El Nano Rodríguez. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Nano Rodríguez

    Nano Rodríguez

    El Siete Cincuenta. A Las 22:30 h en FanFest Bar (Abraham Tapia 1215 sur)

    Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:30 h en Parrilla El Estribo (Caucete)

    Lucas Bongiovani. A las 23:00 h en Estación San Martín Bar (Av. España 344 sur)

    Silvana Amaya. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    SECO. A las 00:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)

    El Yeyo. A las 00:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 sur)

    ENCUENTROS

    XXIV Edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Teresa. A las 21:00 h en el Predio Difunta Teresa, Angaco, show de Los Lucero, de Jáchal.

    Resguardo Performance: Ser en el desierto. Artistas musicales, diseñadores, intervenciones, estilismo. A las 19:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

    TEATRO

    La isla de Upstein. Standup. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero)

    La isla de Upstein

    La isla de Upstein

    Infancias. Teatro de improvisación. A las 22:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entradas al 1644740937

    LITERARIAS

    Lo que arde. Club de Lectura. Sábado de 10:00 a 12:00 h, en Biblioteca Camilo Rojo (Santa Fe pasando Jujuy) Entrada $6000

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

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