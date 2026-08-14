    • 14 de agosto de 2026 - 22:30

    El Yeyo prepara una noche a puro clásico recorriendo su historia musical

    El reconocido cantante se presenta este sábado 15 de agosto con una noche de clásicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La nostalgia y la música serán protagonistas este sábado 15 de agosto con una nueva edición de “El Bailazo del Recuerdo”, una propuesta que promete una noche cargada de clásicos, baile y entretenimiento en el Complejo Eliazar que tendrá como protagonista principal a El Yeyo.

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    La fiesta tendrá como uno de sus principales atractivos el show en vivo de "El Máquina", quien llegará con un repertorio pensado para recorrer sus clásicos y hacer bailar al público durante la noche.

    La propuesta se completará con la participación de DJ Tableta Mix, que estará a cargo de la música en vivo y de mantener el ritmo de la fiesta entre las diferentes presentaciones.

    La organización apuesta a una noche con espíritu festivo y una fuerte presencia de canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones. El evento fue presentado bajo la consigna “con todos los clásicos”, buscando reunir a quienes disfrutan de la música popular y de las fiestas de baile.

    Además de los shows, la propuesta contará con beneficios especiales para quienes asistan. Las mujeres tendrán entrada gratuita hasta la 1:30, mientras que para los hombres habrá una promoción de 2x1 durante toda la noche.

    Con música en vivo, DJ y un repertorio cargado de clásicos, El Bailazo del Recuerdo se prepara para recibir al público este sábado en el Complejo Eliazar.

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