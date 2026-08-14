    • 14 de agosto de 2026 - 19:08

    Jaime Muñoz en Sony Music: postales de un sueño (cumplido)

    Tanto el joven intérprete como su padre, “El duende de la guitarra” compartieron imágenes de la semana de grabaciones en Capital Federal.

    Jaime Muñoz y su padre, Esteban, en Sony Music

    Jaime Muñoz y su padre, Esteban, en Sony Music

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Días atrás, Jaime Muñoz, el intérprete sanjuanino que tuvo una destacada actuación en el reality musical La Voz Argentina (Telefe), dio a conocer la buena nueva. A través de sus redes, sus seguidores se enteraron que era uno de los tres exparticipantes que había firmado contrato con Sony Music.

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    La noticia la dio cuando ya estaba en Capital, grabando su primer disco para la discográfica, un popurrí de géneros y títulos que desgrana “en familia”, como dijo, junto a su padre Esteban Muñoz -conocido como “El duende de la guitarra”- y su tío Angelo Muñoz.

    Luego de los registros junto a reconocidos artistas, como Ricardo Cánepa (contrabajo) y Facundo Guevara (percusión), entre otros; de tocar en un par de lugares y antes de viajar a San Luis para seguir con las presentaciones, Jaime y Esteban compartieron algunas fotografías y videos de este sueño hecho realidad.

    “Nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando para estar a la altura”, dijo Esteban, quien agradeció los saludos y felicitaciones para su hijo. “Más que felices. Solo dar gracias a Dios y que todo lo que viene sea voluntad de Él”, dijo en el video que subió a sus redes. "Gracias Dios", escribió Jaime.

    Mirá algunas postales de los Muñoz en Sony Music:

    Jaime Muñoz, junto a su tío Angelo y su papá Esteban

    Jaime Muñoz, junto a su tío Angelo y su papá Esteban

    Video en Capital Federal

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