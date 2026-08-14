Jaime Muñoz en Sony Music: postales de un sueño (cumplido)

Tanto el joven intérprete como su padre, “El duende de la guitarra” compartieron imágenes de la semana de grabaciones en Capital Federal.

Días atrás, Jaime Muñoz, el intérprete sanjuanino que tuvo una destacada actuación en el reality musical La Voz Argentina (Telefe), dio a conocer la buena nueva. A través de sus redes, sus seguidores se enteraron que era uno de los tres exparticipantes que había firmado contrato con Sony Music.

La noticia la dio cuando ya estaba en Capital, grabando su primer disco para la discográfica, un popurrí de géneros y títulos que desgrana “en familia”, como dijo, junto a su padre Esteban Muñoz -conocido como “El duende de la guitarra”- y su tío Angelo Muñoz.

Luego de los registros junto a reconocidos artistas, como Ricardo Cánepa (contrabajo) y Facundo Guevara (percusión), entre otros; de tocar en un par de lugares y antes de viajar a San Luis para seguir con las presentaciones, Jaime y Esteban compartieron algunas fotografías y videos de este sueño hecho realidad.

“Nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando para estar a la altura”, dijo Esteban, quien agradeció los saludos y felicitaciones para su hijo. “Más que felices. Solo dar gracias a Dios y que todo lo que viene sea voluntad de Él”, dijo en el video que subió a sus redes. "Gracias Dios", escribió Jaime.