    • 14 de agosto de 2026 - 18:14

    El Queen de Master Stroke debuta en San Juan

    La banda llegará a San Juan el sábado 15 de agosto, para desplegar su reconocido tributo en el Teatro Sarmiento.

    Master Strock, el tributo a Queen elogiado por Brian May

    Master Strock, el tributo a Queen elogiado por Brian May

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La aclamada banda tributo a Queen, Master Stroke, llegará por primera vez a San Juan el próximo sábado 15 de agosto, para presentarse en el Teatro Sarmiento. Reconocida públicamente por el propio guitarrista de Queen, Brian May, la agrupación promete un espectáculo inolvidable para todos los fanáticos.

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    La propuesta invita a revivir los inolvidables clásicos que marcaron a varias generaciones, combinando virtuosismo musical, vestuario y un potente despliegue de sonido e iluminación que recrea fielmente la esencia viva de la mítica banda británica. Durante la velada sonarán himnos universales como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Radio Ga Ga y Don’t Stop Me Now, además de joyas ocultas y lados B que los verdaderos admiradores de Freddie Mercury siempre anhelan escuchar.

    El elogio de Brian May

    La historia de Master Stroke nació del entusiasmo de dos amigos de Buenos Aires, unidos por el rock: Emanuel Caradoso (voz) y Brian Morua (guitarra). Lo que comenzó como grabaciones caseras compartidas en redes sociales tomó un rumbo inesperado cuando ejecutaron un arreglo original del tema Don’t Stop Me Now (DSMN) y una emotiva versión de Lily of the Valley.

    Corría 2021 y, sorprendido por la calidad artística del homenaje, el legendario guitarrista de Queen, Brian May, compartió el video en sus redes oficiales dejando un mensaje imborrable que conmocionó al mundo melómano:

    "¡Esto vale un minuto de tu tiempo! Me ha fascinado esta versión de DSMN. Es mucho más que un simple cover. Es como si este muchacho estuviera pintando con los colores que creamos... De hecho, me da escalofríos. Increíblemente hermosas armonías vocales y armonías de guitarra... Respetos. Para mí, este es el tipo de tributo más grande, y estoy seguro de que Freddie también estaría muy contento... ¡¡¡Mírenlo!!!", tipeó el legendario músico arengando a ver el video, que cuenta con más de 160.000 reproducciones.

    Las palabras de Brian May

    Las palabras de Brian May

    Los argentinos respondieron movilizados: "Simplemente no tenemos palabras. Brian May compartió en su IG nuestro homenaje a Freddie. Como fans, somos absolutamente felices cuando suceden estas cosas. Gracias infinitas por compartirlo y por tus palabras Brian May".

    Lo cierto es que la publicación de May significó el impulso definitivo. El dueto consolidó su formación con la incorporación de Agustín Albertini en batería, Manuel Olveira en bajo y Alberto Ludueña en teclados. Adoptaron el nombre Master Stroke inspirándose en una canción del emblemático álbum Queen II , fechado en 1974.

    La cita con la música de Queen

    Master Stroke en San Juan

    • Fecha : sábado 15 de agosto

    • Hora: 21:00 h

    • Lugar: Teatro Sarmiento

    • Venta de entradas: en EntradaWeb (entradaweb.com)

      • Platea Baja (Filas 01 a 13): $40.000

      • Platea Baja (Filas 14 a 20): $35.000

      • Pullman: $35.000

      • Gradas: $25.000

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