El Queen de Master Stroke debuta en San Juan

La banda llegará a San Juan el sábado 15 de agosto, para desplegar su reconocido tributo en el Teatro Sarmiento.

La aclamada banda tributo a Queen, Master Stroke, llegará por primera vez a San Juan el próximo sábado 15 de agosto, para presentarse en el Teatro Sarmiento. Reconocida públicamente por el propio guitarrista de Queen, Brian May, la agrupación promete un espectáculo inolvidable para todos los fanáticos.

La propuesta invita a revivir los inolvidables clásicos que marcaron a varias generaciones, combinando virtuosismo musical, vestuario y un potente despliegue de sonido e iluminación que recrea fielmente la esencia viva de la mítica banda británica. Durante la velada sonarán himnos universales como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Radio Ga Ga y Don’t Stop Me Now, además de joyas ocultas y lados B que los verdaderos admiradores de Freddie Mercury siempre anhelan escuchar.

El elogio de Brian May La historia de Master Stroke nació del entusiasmo de dos amigos de Buenos Aires, unidos por el rock: Emanuel Caradoso (voz) y Brian Morua (guitarra). Lo que comenzó como grabaciones caseras compartidas en redes sociales tomó un rumbo inesperado cuando ejecutaron un arreglo original del tema Don’t Stop Me Now (DSMN) y una emotiva versión de Lily of the Valley.

Corría 2021 y, sorprendido por la calidad artística del homenaje, el legendario guitarrista de Queen, Brian May, compartió el video en sus redes oficiales dejando un mensaje imborrable que conmocionó al mundo melómano:

"¡Esto vale un minuto de tu tiempo! Me ha fascinado esta versión de DSMN. Es mucho más que un simple cover. Es como si este muchacho estuviera pintando con los colores que creamos... De hecho, me da escalofríos. Increíblemente hermosas armonías vocales y armonías de guitarra... Respetos. Para mí, este es el tipo de tributo más grande, y estoy seguro de que Freddie también estaría muy contento... ¡¡¡Mírenlo!!!", tipeó el legendario músico arengando a ver el video, que cuenta con más de 160.000 reproducciones.