Agenda cultural de San Juan: variadas opciones para hoy viernes

La agenda cultural de San Juan ofrece este viernes 14 de agosto un abanico de opciones para disfrutar de una salida . La música será la gran protagonista de la noche con conciertos contemporáneos, folklore, jazz, punk, cumbia y espectáculos de DJ. En este rubro destacan el festival Cuyo Contemporáneo y CheChelos.

Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

Agenda Cultural de San Juan: un recorrido por los espectáculos y muestras de la jornada

La oferta se completa con destacadas funciones de teatro independiente, proyecciones de cine nacional y atractivas muestras de arte. Entre las exposiciones imperantes destaca la inauguración de las exhibiciones de grabado con obras históricas y modernas, en el Museo Franklin Rawson ; y novedosas muestras de collage analógico de artistas locales.

Una excelente oportunidad para salir, recorrer distintas propuestas y disfrutar de una noche llena de arte, entretenimiento y talento regional.

Nueva Música, Nuevo Mundo. De Serio Ludere. En el marco del Festival Cuyo Contemporáneo. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $10.000

CheChelos. Con apertura de Sebastián Garay y danza de Marisel Illanez y Javier Farías. A las 21:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en EntradaWeb.

Jazz Sessions. Con Valentín Yacante y Bautista González. Invitado especial: Emer Meza. A las 21:30 h en Club Social (Rivadavia 68 este)

Tïmo. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Los Lucero de Jáchal. Anima Juanjo Recabarren. A las 22:00 h en Rockanrolla Av. Libertador San Martín 2225 oeste. Reservas al 26454811411

Flor Porcel y Seba Arnáez. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

Revuelto Gramajo. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Omega. A las 23:00 h en Estación Patagonia (Avenida Circunvalación, entre Avenida Libertador San Martin y Avenida Ignacio de la Roza)

Noche de Punk. Con Canal 46, Dean Funes, Carnada. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Batalla de DJ’s. A las 23:30 h en Bunker (9 de julio)

Leo Altamirano. A las 23:30 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

TEATRO

Poetas y delincuentes. A las 21:00 h en Sala Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este). Reservas 2644121183

Poetas y delincuentes

CINE

Inseparables. Con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna. A las 21:00 h en Salón Cultural de UPCN (Sarmiento 461 sur)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Inaugura hoy a las 20:00 h, gratis. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado - Museo Franklin Rawson

Des-Montar la mirada. Muestra de collage analógico de Sofía Pereyra, Lala Visual, Isabel RT, Jeremías Olivares, La muela filosa (Bárbara Oro – Facundo Luna). Disponible de lunes a viernes, 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h, hasta el 26 de agosto. En Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Gratis

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Celda Histórica de San Martín

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365