    • 14 de agosto de 2026 - 06:49

    Agenda cultural de San Juan: variadas opciones para hoy viernes

    Música en vivo, obras teatrales, proyecciones cinematográficas y exposiciones plásticas para disfrutar a lo largo de la jornada.

    La Agenda cultural de San Juan incluye la actuaciónd de CheChelos, que tendrán invitados locales en escena.&nbsp;

    La Agenda cultural de San Juan incluye la actuaciónd de CheChelos, que tendrán invitados locales en escena. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La agenda cultural de San Juan ofrece este viernes 14 de agosto un abanico de opciones para disfrutar de una salida. La música será la gran protagonista de la noche con conciertos contemporáneos, folklore, jazz, punk, cumbia y espectáculos de DJ. En este rubro destacan el festival Cuyo Contemporáneo y CheChelos.

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    Una excelente oportunidad para salir, recorrer distintas propuestas y disfrutar de una noche llena de arte, entretenimiento y talento regional.

    MÚSICA

    Nueva Música, Nuevo Mundo. De Serio Ludere. En el marco del Festival Cuyo Contemporáneo. A las 21:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $10.000

    Serio Ludere - Festival Cuyo Contemporáneo

    Serio Ludere - Festival Cuyo Contemporáneo

    CheChelos. Con apertura de Sebastián Garay y danza de Marisel Illanez y Javier Farías. A las 21:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Entradas en EntradaWeb.

    Jazz Sessions. Con Valentín Yacante y Bautista González. Invitado especial: Emer Meza. A las 21:30 h en Club Social (Rivadavia 68 este)

    Tïmo. A las 22:00 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

    Los Lucero de Jáchal. Anima Juanjo Recabarren. A las 22:00 h en Rockanrolla Av. Libertador San Martín 2225 oeste. Reservas al 26454811411

    Flor Porcel y Seba Arnáez. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

    Revuelto Gramajo. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    Omega. A las 23:00 h en Estación Patagonia (Avenida Circunvalación, entre Avenida Libertador San Martin y Avenida Ignacio de la Roza)

    Noche de Punk. Con Canal 46, Dean Funes, Carnada. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    Batalla de DJ’s. A las 23:30 h en Bunker (9 de julio)

    Leo Altamirano. A las 23:30 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

    TEATRO

    Poetas y delincuentes. A las 21:00 h en Sala Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este). Reservas 2644121183

    Poetas y delincuentes

    Poetas y delincuentes

    CINE

    Inseparables. Con Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna. A las 21:00 h en Salón Cultural de UPCN (Sarmiento 461 sur)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Inaugura hoy a las 20:00 h, gratis. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Proyecto Grabado - Museo Franklin Rawson

    Proyecto Grabado - Museo Franklin Rawson

    Des-Montar la mirada. Muestra de collage analógico de Sofía Pereyra, Lala Visual, Isabel RT, Jeremías Olivares, La muela filosa (Bárbara Oro – Facundo Luna). Disponible de lunes a viernes, 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h, hasta el 26 de agosto. En Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Gratis

    Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En en Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

    Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Celda Histórica de San Martín

    Celda Histórica de San Martín

    Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes no llamadas). Las Heras 430 sur.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

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