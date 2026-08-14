Las Pastillas del Abuelo: "Lo lírico pega mucho en el público de la banda" dijo Santi Bogisich

Las Pastillas del Abuelo se reencontrarán con su público sanjuanino este viernes 14 de agosto , en El Palomar. Antes del show, Santiago Bogisich , bajista y casi el encargado oficial de elegir el repertorio de los shows, conversó con DIARIO DE CUYO sobre la dinámica del grupo y su forma de reinventarse.

"La búsqueda de Pastillas siempre fue la búsqueda en sí misma. Cada disco suena diferente", reflexionó al repasar la historia de la banda, que se encamina a sus 25 años de carrera en 2027. Para el músico, mantenerse unidos durante tanto tiempo es un trabajo diario de convivencia y afecto: "Somos opuestos que se complementan”, expresó.

Esa misma idea da forma a Vínculos, su noveno disco de estudio que saldrá a fines de octubre y del que ya se conocen adelantos como Una contra otra y Excusa.

- Bueno, este año estuvimos grabando disco nuevo, que no será la oportunidad de tocarlo en esta gira, y tocando siempre el repertorio clásico de Pastillas, que por suerte es bastante extenso y pedido.

- Tengo entendido que sos el que maneja el repertorio de concierto….

- Sí, la verdad que no sé si fue casual o qué… Un día me puse a hacer listas y quedé ahí delegado. Generalmente las listas se arman en el micro de gira, viajando y yendo al lugar. Como son temas que ya venimos tocando, es llegar y armar la lista, probar sonido y salir.

- ¿Y en qué se basan para elegir los temas?

- Hay un esqueleto que tengo en la cabeza y trato, además de cambiarle el orden, de ir buscando canciones que por ahí no venimos tocando y meter alguna perlita, pero que sea lo más equilibrado posible. A ver, las canciones nuevas, estas dos que es Una contra otra, que fue el primer corte, y Excusa, están siempre y arranco poniendo esas canciones. Después hay temas que son como himnos; y también en redes vas viendo lo que la gente quiere…

- El último disco salió hace 6 años ¿El nuevo toma la posta o se despega?

- Bueno, hay dos últimos, o sea, el disco de estudio último fue 2020, que salió en el 2020, pero a partir del 2022 empezamos a sacar singles que eran dos temas nuevos, uno fue Dulce y otro fue Inmediatez, y después reversionamos temas, todos con colaboraciones. Fueron ocho canciones que nosotros consideramos el disco de los 20 años.

- Ahora ya están más cerca de las bodas de plata, y vendrá con estreno…

- Claro. En febrero estuvimos en Córdoba grabando, la experiencia de juntarnos en un estudio y poder hacer esto que tanto nos gusta, que es canciones y poder tocarlas, fue una linda experiencia. Ahí salieron diez canciones nuevas, al disco le pusimos Vínculos, porque el foco de las letras viene por ahí, vínculos en todo sentido, vínculos tóxicos, vínculos sanos, fuertes, frágiles, efímeros; y la verdad que estamos muy contentos con lo que quedó.

Santiago Bogisich, bajista de Las Pastillas del Abuelo

- ¿Cómo es ese trabajo puertas para adentro?

- Se va dando… todos fuimos tirando composiciones, y lo que se hace en la sala es armar el arreglo y producirlas, y dejar un poco el esquema armado para que después lo escuche Ale Vázquez, que es el productor, el que dice “bueno, vamos por acá”. Eran unas 17 y quedaron 10, también porque encontramos como una conexión, y empezó a surgir esto de los vínculos. Tres meses antes de entrar a grabar, fue juntarnos en la sala y tocar doble turno, y no parar hasta tener lo que queríamos, y bueno, después uno va al estudio, y la verdad que se pone la lupa en otros lados, que es encontrar el audio que uno quiere, y cómo hacer sonar esas canciones. Son un montón de cosas que pasan, que por ahí la gente ve el resultado y no ve todo ese proceso, pero bueno, es una linda experiencia.

- ¿Se cuela lo que ustedes creen que el público quiere en ese ritual, o predomina lo que quieren Las Pastillas?

- En nuestro caso no es la idea de decir “voy a hacer un tema que le guste a la gente”, creo que no pasó nunca. El proceso empieza por “tengo algo para decir”. Después, bienvenido sea que a la gente le guste. Yo creo que Pastillas y el público tienen una conexión muy profunda y que tiene que ver justamente con la lírica. Lo lírico pega mucho en el público de la banda. Generalmente en Pastillas es un poco lo que queremos decir y después se dio que la gente se enganche un poco en esto que estamos diciendo.

- Entonces no repiten fórmulas exitosas, onda “si eso funcionó, vamos por ahí” …

- No, yo creo que, al contrario. La búsqueda de Pastillas siempre fue la búsqueda en sí misma. Cada disco suena diferente, el primer disco tiene un aire más latino, el segundo fue un poco más rockero, más distorsión. Después vino Crisis, que cambió un poco la temática a nivel letras, en 2010 surgió la idea de hacer versiones que eran canciones de Pastillas, pero tocadas en un formato totalmente acústico. Cada disco es distinto y, de hecho, Pastillas es una banda donde cada integrante es bastante diferente desde los gustos musicales y el ser opuesto nos complementa. Somos literalmente opuestos complementarios, y eso hace que cada uno se nutra del otro y nos permite llegar a otros lugares. Con Pastillas hemos grabado covers, en su momento, y la voz de Piti es como que te lo haces propio, ¿no? Yo creo que la gente se engancha con la esencia de la banda, con lo que le transmite. Podemos fallar y decepcionar en algún momento, porque no hay ninguna fórmula exacta ni algo eterno, pero creo que es hacer eso de lo que uno está convencido e ir para adelante.

- Cuando uno elige algo, descarta otras cosas… ¿Qué es “no” para Pastillas?

- A ver, nos permitimos un montón de cosas, digo, de disfrutar de nuestra familia, de enfocar en esto profesionalmente, pero también saber que nos damos libertades para hacer otras cosas, para poder nutrirnos y eso permite un poco que haya aire e ir refrescándose, porque también, bueno, son un montón de años, de discos; y eso es un trabajo, quiero decir, una búsqueda, no es solo que fluya. Ese proceso de vincularse entre nosotros, por ejemplo, es un laburo y está buenísimo, y no es fácil, pero bueno, seguimos adelante.

- ¿Vínculos habla de esos vínculos, los de la banda, también?

- No, no hay nada puntual. Las diez canciones reflejan vínculos, pero no personales.

- ¿Ameritaría otro disco?

- Claro, sería el Vínculos 2, que hablemos de nosotros mismos (risas)

- ¿Cuándo sale el nuevo disco?

- A fines de octubre. Este mes sale Tarot, que sería como el tercer corte antes de que salga el disco, y después ya el disco entero. Así ya lo van a poder ver en plataformas, escuchar, y bueno, espero que lo disfruten.

- Será la excusa para un nuevo regreso a San Juan…

- Siempre hay una excusa para un regreso.

La cita en El Palomar

Las Pastillas del Abuelo