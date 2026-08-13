Soda Stereo ECOS en Mendoza: guía útil para conseguir los últimos tickets y descuentos exclusivos

Luego de transformarse en un suceso internacional con convocatorias masivas, la experiencia Soda Stereo ECOS llegará a Cuyo. La cita obligada será el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas (con apertura de puertas programada para las 19:00 horas) en las instalaciones del Arena Maipú Stadium, en Mendoza.

¡Pura emoción! DIARIO DE CUYO te lleva a vivir la gran experiencia Soda Stereo Ecos en Mendoza

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Quienes asistan no se encontrarán con un tributo o un homenaje convencional, sino con una vivencia inmersiva revolucionaria. Gracias a la incorporación de tecnología de vanguardia, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio se reencuentran simbólicamente en el mismo escenario. Exactamente el mismo espectáculo que deslumbró en Buenos Aires y en la gira internacional.

En este artículo, te contamos todo sobre las entradas disponibles y los beneficios exclusivos para ser testigos del show musical del año. Descubrí precios, ubicaciones, facilidades de pago y cómo acceder a un descuento imperdible para no quedarte afuera.

Para quienes aún no adquirieron sus localidades, la venta oficial en línea se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketek (ticketek.com.ar) . Debido a la alta demanda, la disponibilidad se encuentra ajustada y actualmente solo quedan los siguientes sectores:

(Aclaración: a todos los importes mencionados se les debe adicionar el costo por servicio de la ticketera).

Tickets disponibles, solo para las áreas en marrón (plateas laterals) y campo de pie

En cuanto a las opciones de financiación online, la plataforma informa que se puede abonar a través de Mercado Pago en 3 y 6 cuotas sin interés, así como también con Naranja X en 3 cuotas sin interés.

Para quienes prefieran la venta física o presencial, se encuentra habilitada la boletería del Arena Maipú Stadium. Es importante tener en cuenta que en este punto de venta la atención está destinada únicamente a compras en efectivo.

Información de accesibilidad: Desde la organización del recinto se emitió un dato clave de servicio: el Arena Maipú Stadium no posee ascensor, por lo que el acceso a todos los sectores elevados se realiza únicamente mediante escaleras.

PASS Club de Beneficios: 25% de descuento exclusivo

Los suscriptores de Pass —el club de beneficios del Grupo Los Andes, con presencia activa en Mendoza y San Juan— cuentan con la posibilidad de conseguir sus tickets a una tarifa diferencial. Esta promoción otorga un 25% de descuento sobre el valor base de la plataforma oficial, gestionándose la compra a través de Avantti con un límite de hasta 6 entradas por transacción.

PASS otorga un importante descuento para ver Soda Stereo Ecos en Mendoza

Las entradas adquiridas con este beneficio se pueden abonar mediante Mercado Pago y se reciben de forma instantánea en el correo electrónico.

Paso a paso para efectuar la compra con Pass:

Ingreso: Accedé al portal específico de la promoción en sodastereo.passclubdebeneficios.com.ar/#entradas.

Selección: Hacé clic en la opción “Comprar entradas”.

Ubicación: Elegí la ubicación deseada y la cantidad de tickets (hasta 6). El beneficio del 25% OFF de Los Andes Pass ya se encuentra aplicado directamente en el precio visualizado, por lo que no requiere ningún cálculo manual.

Datos y Pago: Completá el formulario con los datos solicitados y seleccioná la modalidad de pago de tu preferencia.

Confirmación: Finalizá la transacción para recibir los pases digitales directamente en tu casilla de mail.

¡Entrá gratis! El gran sorteo de DIARIO DE CUYO

El 19 de agosto, DIARIO DE CUYO sorteará un pase especial para dos personas, para que sean parte de la gran experiencia Soda Stereo Ecos. ¡Y no solamente incluirá las 2 entradas! El ganador (1) se llevará también 2 cintas de acceso a la codiciada "Experiencia Ecos" (un espacio exclusivo para invitados, que estará habilitado en la previa y luego del show) y merchandising oficial: 2 remeras exclusivas de Soda Stereo Ecos.

Participá del sorteo a través de la cuenta de Instagram de DIARIO DE CUYO

Para participar por este fabuloso premio, solo tenés que seguir la cuenta oficial de DIARIO DE CUYO en Instagram: @diariodecuyoweb, darle "Me Gusta" a la publicación oficial del sorteo, etiquetar en los comentarios a esa persona especial con la que te gustaría ver este show (cuantos más comentarios hagas etiquetando a diferentes amigos, ¡más chances tienes de ganar!) y comaprtir la publicación del sorteo en tus Historias de Instagram y etiquetar a @diariodecuyoweb.