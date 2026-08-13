Rivadavia invita a viajar por el mundo sin salir de San Juan con un evento gratuito que compartirá lo mejor de cada cultura

La diversidad cultural tendrá su propia celebración en el evento “Rivadavia Sin Fronteras” . Se trata del 1° Encuentro de Colectividades organizado por el municipio, una jornada que busca acercar a los sanjuaninos a las tradiciones de diferentes comunidades y generar un espacio de encuentro entre culturas.

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La propuesta se desarrollará en el marco del mes aniversario del departamento y como una actividad previa al Día Nacional del Inmigrante, que se conmemora el 4 de septiembre. “Es un festival de colectividades, un encuentro turístico y cultural pensado para celebrar la diversidad y acercarnos a las tradiciones de los diferentes países que van a participar” , explicó a DIARIO DE CUYO Fanny Juárez, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía internacional, bailes y cantos típicos, artesanías, productos locales y diferentes expresiones culturales. Desde la organización se ha hecho extensiva la invitación a representantes de España, Perú, Líbano, Italia, Francia, Alemania y Bolivia, entre otros, con la intención de poder sumar a todas las colectividades que residen no solo en el departamento sino en toda la provincia.

“Lo que se quiere generar es un espacio de encuentro, donde se puedan conocer otras culturas y disfrutar de todo aquello que nos hace diferentes, pero que al mismo tiempo nos une”, señaló Juárez.

Además de las propuestas de las colectividades, el encuentro contará con intervenciones de los talleres culturales municipales. Habrá presentaciones vinculadas a la danza árabe, bachata, teatro, dibujo y otras disciplinas que se desarrollan dentro del área de Cultura.

Para Juárez, el objetivo es que “Rivadavia Sin Fronteras” no quede como una actividad aislada. La comuna pretende darle continuidad a la iniciativa y generar nuevos encuentros durante el año. “La idea es que este tipo de eventos puedan tener permanencia a través del tiempo y puedan ser renovados. No esperar a que sea una vez al año, sino varios encuentros durante el año”, adelantó la funcionaria.

Así, Rivadavia buscará convertir por un día al Parque en una pequeña muestra del mundo, donde las diferencias culturales sean el punto de partida para encontrarse, compartir tradiciones y celebrar los lazos que unen a las distintas comunidades.

El dato de Rivadavia Sin Fronteras

El evento se desarrollará el domingo 16 de agosto, a partir de las 12 horas y estiman que se extenderá hasta las 20 horas, aunque todo estará atado a las condiciones climáticas. En ese sentido, la funcionaria del municipio aseguró que en el caso que el pronóstico no acompañe, el evento se reprogramará.

La entrada es libre y gratuita y se llevará a cabo en el Parque de Rivadavia, que se encuentra sobre calle Rastreador Calivar, a metros de Av. Libertador.