Lo sorprendieron revolviendo una casa y guardando objetos en una mochila en Rivadavia

Un hombre de 27 años fue detenido dentro de una casa del Barrio Olivares de Natania luego de que una vecina alertara al 911 tras escuchar un fuerte golpe.

Un hombre de 27 años fue detenido este lunes luego de ser encontrado dentro de una vivienda del Barrio Olivares de Natania, en Rivadavia, mientras presuntamente sustraía elementos del domicilio. La intervención policial se produjo después de un llamado al 911 realizado por una vecina que advirtió movimientos sospechosos en la casa de al lado.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Picual y Avenida Grafina, donde personal de la Comisaría 13ra y efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste realizaban recorridas de prevención.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados por el operador de turno tras recibir un alerta por un posible robo.

Al llegar al lugar, una vecina les contó que había escuchado un fuerte golpe proveniente de la vivienda de su vecino. Cuando salió, observó una motocicleta Corven 150 cc alejándose del lugar y advirtió que la puerta de ingreso de la casa había sido violentada. Ante esta situación, decidió comunicarse con el 911 para alertar a la Policía.

Los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron a un hombre en el interior de una de las habitaciones. Según el reporte policial, estaba revolviendo las pertenencias de la vivienda y colocando distintos elementos dentro de una mochila negra que llevaba consigo.