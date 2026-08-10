Apelaron la absolución del abogado Gustavo de La Fuente y su socio acusados de explotar sexualmente a mujeres

La Fiscalía Federal apeló ante Casación la absolución del abogado sanjuanino Gustavo de La Fuente y de un ciudadano colombiano , quienes habían llegado a juicio acusados de ser coautores de un delito de trata de personas con fines de explotación sexual .

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El recurso fue presentado por el fiscal federal Fernando Alcaraz y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), contra la sentencia dictada el 2 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan .

Según la acusación, De La Fuente y el ciudadano colombiano eran los responsables de una estructura que funcionaba como estudio webcam en Capital , donde habrían captado y explotado sexualmente a al menos 37 mujeres entre marzo de 2022 y julio de 2024 .

La investigación sostiene que las mujeres eran atraídas mediante supuestas ofertas laborales de modelaje vinculadas a “Belle Argentina” . Luego, según la Fiscalía, eran obligadas a producir contenido audiovisual sexual para plataformas digitales, incluso mediante dispositivos interactivos controlados a distancia.

El tribunal había declarado la nulidad de una parte de la acusación relacionada con 29 mujeres y luego absolvió a los dos acusados por los hechos vinculados con las restantes víctimas. La nulidad implica que una parte del proceso fue considerada inválida y no podía utilizarse para sostener una condena.

La Fiscalía calificó la decisión de “arbitraria, sesgada, incompleta e inexacta”. Sostuvo que los jueces omitieron analizar pruebas relevantes, realizaron una valoración fragmentada del caso y confundieron la identificación de las víctimas con la precisión de los hechos atribuidos.

También cuestionó la interpretación realizada sobre el delito de trata y afirmó que el tribunal no aplicó de manera efectiva la perspectiva de género, especialmente al analizar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encontraban las mujeres.

Durante el juicio, Alcaraz había pedido 12 años de prisión para cada acusado, además del decomiso de seis inmuebles y tres vehículos y una reparación integral para las víctimas superior a $1.152 millones.

Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver el planteo. La Fiscalía pidió que revoque las absoluciones y condene a De La Fuente y al ciudadano colombiano con las penas solicitadas. Como alternativa, reclamó que se anule el fallo, se aparte al juez que participó del debate y se realice un nuevo pronunciamiento.