    • 2 de julio de 2026 - 12:28

    Absolvieron al abogado Gustavo De la Fuente y al colombiano John Sebastián Quevedo en el juicio por trata de personas

    El Tribunal Oral Federal no hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que había solicitado 12 años de prisión para ambos acusados.

    El abogado Gustavo de la Fuente estuvo detenido por dos años en el Penal de Chimbas.&nbsp;

    El abogado Gustavo de la Fuente estuvo detenido por dos años en el Penal de Chimbas. 

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    El Tribunal Oral Federal de San Juan absolvió este jueves al abogado Gustavo De la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo en el juicio en el que ambos estaban acusados de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

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    La decisión fue contraria al planteo del Ministerio Público Fiscal, que durante los alegatos había solicitado una condena de 12 años de prisión para cada uno de los imputados, al sostener que integraban una organización que, bajo la fachada de una agencia de modelaje denominada "Belle Argentina", captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para realizar transmisiones de contenido sexual en plataformas para adultos.

    Con el fallo absolutorio, el tribunal descartó la responsabilidad penal tanto de De la Fuente como de Quevedo, quienes llegaron al debate oral tras una extensa investigación iniciada en julio de 2024.

    El abogado Gustavo de la Fuente.

    El abogado Gustavo de la Fuente.

    Uno de los aspectos más relevantes del caso es que De la Fuente pasó un prolongado período privado de su libertad. El reconocido abogado penalista permaneció con prisión preventiva desde julio de 2024 en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanzaba la investigación y posteriormente el juicio oral. Por su parte, Quevedo afrontó el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

    La causa había generado un fuerte impacto en San Juan debido a que la acusación sostenía que, mediante falsas ofertas laborales, los imputados reclutaban mujeres para realizar transmisiones eróticas por internet, quedándose con parte de las ganancias obtenidas. Durante el debate declararon presuntas víctimas, investigadores y los propios acusados, quienes siempre negaron haber cometido los delitos atribuidos.

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