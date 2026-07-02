"Reprocho la falta de objetividad": el descargo del abogado Gustavo De la Fuente tras ser absuelto y recuperar la libertad

Minutos después de que el Tribunal Oral Federal de San Juan dictara su absolución y ordenara su inmediata libertad, el abogado Gustavo De la Fuente expresó su alivio y sostuvo que, tras años de proceso judicial, finalmente "se hizo justicia".

"No me aproveché absolutamente de nadie", el abogado Gustavo De la Fuente acusado de trata cerró su defensa con un duro mensaje al fiscal

Absolvieron al abogado Gustavo De la Fuente y al colombiano John Sebastián Quevedo en el juicio por trata de personas

"Ha sido bastante difícil, principalmente para mi familia. Este es un momento que estuve esperando durante todos estos años, sabiendo que era inocente. Por fin se hizo justicia. Absolución e inmediata libertad, gracias a Dios", manifestó visiblemente emocionado al salir de la audiencia.

En el mismo fallo, el tribunal también absolvió al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, quien estaba acusado junto a De la Fuente por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Durante su declaración, De la Fuente remarcó que nunca dejó de confiar en que el desenlace sería favorable. "Fue difícil. Se tendrían que haber escuchado todas las palabras. Se hizo muy difícil para mi familia porque estaba convencido de que era inocente y, gracias a Dios, después se vio que las pruebas no eran lo suficientemente claras ", afirmó.

El abogado también hizo referencia al trabajo de la acusación. Si bien evitó cuestionar la investigación en sí, sí marcó diferencias con la forma en que fue llevada adelante. "No tengo reproches para la Fiscalía, porque tenía que investigar, pero sí reprocho la falta de objetividad y de ver los elementos de prueba que se tenían", expresó.

Consultado sobre qué hará tras recuperar la libertad, respondió que su prioridad será reencontrarse con sus seres queridos e intentar recuperar parte del tiempo perdido. "Ahora me toca volver a casa con la familia, tratar de reconstruir los 18 años de mi hijo y pasar más tiempo con mi vieja, porque pasé dos años sin verla", dijo.

Al recordar el período que permaneció detenido, explicó que encontró fortaleza en el apoyo de su entorno. "¿De dónde saqué fuerzas? De mi familia", aseguró.

También destacó el trato recibido por parte de otros internos y de algunos integrantes del Servicio Penitenciario Provincial. "En el pabellón donde estuve, el Sector 1 del Pabellón 2, me tocó gente excelente. Desde el día que entré hasta el último me aceptaron y estoy agradecido", señaló.

Sin embargo, fue muy crítico con parte del personal penitenciario y, en particular, con las autoridades del penal. "No puedo decir lo mismo de la gente del Servicio Penitenciario y menos del director, el señor Suárez. Son maltratadores de personas. En Mendoza se ha declarado que todas las personas tienen derechos; las personas que están dentro del Servicio Penitenciario parece que no los tienen", concluyó.