Fiscalía pidió 12 años de prisión para el abogado Gustavo De la Fuente y su socio en la causa por trata de personas

El juicio por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que tiene como principales acusados al abogado penalista Gustavo De la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo ingresó este jueves en una etapa clave. Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión para ambos imputados.

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El pedido fue formulado por el fiscal Fernando Alcaraz, integrante de la Unidad Fiscal San Juan, en el marco del debate oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal.

Tras la exposición del Ministerio Público, llegó el turno de los alegatos de las defensas, encabezadas por los abogados Fernando Castro y Olivera Legleu, quienes buscarán rebatir la acusación antes de que el tribunal dicte sentencia.

En la jornada previa, la defensa de De la Fuente consiguió que el imputado accediera al beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud, luego de permanecer cerca de dos años detenido. La medida fue autorizada por el juez Daniel Doffo, integrante del Tribunal Oral Federal.

La decisión se produjo en la recta final de un juicio que comenzó en mayo y que concentró la atención pública por la relevancia de los acusados y la gravedad de los delitos investigados.

La acusación de la Fiscalía

Durante las audiencias, los fiscales Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), sostuvieron que los imputados habrían explotado laboralmente a un grupo de mujeres que realizaban transmisiones en vivo a través de plataformas para adultos como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate.

Según la acusación, la organización retenía el 50% de las ganancias generadas por las trabajadoras y se aprovechaba de situaciones de vulnerabilidad económica y social para obtener beneficios económicos.

La investigación permitió identificar al menos a 37 mujeres presuntamente afectadas, aunque la Fiscalía sostuvo que el número real de víctimas podría ser mayor.

Además, entre los agravantes analizados figura el traslado de una mujer desde La Rioja hacia San Juan con fines de explotación, una circunstancia que podría incidir en la pena final.

La postura de las defensas

Desde el inicio del debate, la defensa de De la Fuente cuestionó la solidez de las pruebas reunidas por la Fiscalía. Fernando Castro sostuvo que los elementos incorporados a la causa no alcanzan para acreditar el delito de trata de personas y remarcó que la actividad desarrollada mediante plataformas webcam carece de una regulación específica en Argentina.

Por su parte, Quevedo declaró ante el tribunal durante una de las últimas audiencias y aseguró que siempre actuó dentro de la legalidad. En su exposición afirmó que ofreció oportunidades laborales de buena fe y presentó documentación que, según su versión, respalda el funcionamiento legal del estudio de modelaje Belle Argentina.

De la Fuente, en cambio, optó por no declarar durante el juicio. No obstante, durante el debate se reprodujeron audios incorporados como evidencia en la investigación.

A la espera del veredicto

Con los alegatos en marcha, la causa entra en su tramo decisivo. Una vez concluidas las exposiciones de las partes, el Tribunal Oral Federal deberá resolver si condena o absuelve a los acusados.

Ambos enfrentan cargos previstos en la Ley Nacional de Trata de Personas y en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. De acreditarse los agravantes planteados por la Fiscalía, las penas podrían implicar varios años de prisión efectiva.