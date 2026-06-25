    • 25 de junio de 2026 - 15:49

    Buscan intensamente a un hombre de 56 años desaparecido en San Juan desde el 9 de junio

    Se trata de Mario Manuel Diez, quien fue visto por última vez hace más de dos semanas. Las autoridades difundieron su fotografía y características físicas para intentar dar con su paradero.

    Mario Manuel Diez

    Mario Manuel Diez

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de localización para encontrar a Mario Manuel Diez, un hombre de 56 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de junio.

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    Según la información oficial, Diez mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene contextura física pequeña, tez trigueña, ojos marrones y nacionalidad argentina.

    Entre las características aportadas para facilitar su identificación, se indicó que posee rostro ovalado, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, cabello corto color castaño y no tiene barba.

    Al momento de su desaparición vestía un buzo azul, una campera deportiva negra, un pantalón tipo bombacha de color verde y zapatillas grises con suelas blancas.

    Desde el programa provincial solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo, se comuniquen de inmediato con la línea de emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.

    Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda para determinar el paradero de Mario Manuel Diez y piden la colaboración de los sanjuaninos para aportar cualquier dato que pueda resultar útil en la investigación.

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