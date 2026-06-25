    • 25 de junio de 2026 - 13:01

    Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Barrelier por encubrimiento

    Se trata de Marianela Soledad Palmero. Está acusada del delito de encubrimiento doblemente calificado.

    Marianela Soledad Palmero.&nbsp;

    Marianela Soledad Palmero. 

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    La actual pareja de Claudio Barrelier acaba de ser detenida en la provincia de Córdoba acusada del delito de encubrimiento agravado en el caso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega hace más de un mes, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

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    Se trata de Marianela Soledad Palmero, pareja del principal acusado y madre de la hija que tiene el ex empelado municipal. Conforme a la información aportada a este medio, la imputación es por el delito de encubrimiento doblemente calificado.

    Desde un comienzo de la investigación, sobre todo luego de la detención de Barrelier, se apuntó contra la mujer debido a que convivía con el acusado y en las primeras horas de la pesquisa estaba dentro del domicilio.

    Sumado a Palmero, hay otras tres personas detenidas: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

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