A un mes del crimen de Agostina Vega: qué pasó con los acusados y cómo avanza la investigación

La adolescente de 14 años fue brutalmente asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba. Fue vista por última vez el pasado 23 de mayo.

A un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación sigue avanzando con nuevas pruebas y medidas judiciales que buscan esclarecer por completo lo ocurrido. Mientras tanto, los tres principales imputados continúan detenidos y ninguno aportó información relevante para la causa.

El principal acusado es Claudio Barrelier, señalado por la fiscalía como presunto autor del crimen. Su situación procesal se agravó en los últimos días luego de que el fiscal Raúl Garzón modificara la imputación en su contra. Ahora está acusado de homicidio triplemente calificado, una figura que contempla una pena de prisión perpetua. Además, se negó a declarar durante una nueva indagatoria.

Por su parte, Osvaldo Fassetta permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado. Según la investigación, habría tenido participación en maniobras posteriores al asesinato y es sospechado de haber aportado información falsa durante la búsqueda de la adolescente.

La tercera detenida es Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima. También está imputada por encubrimiento agravado. Durante su declaración judicial negó las acusaciones, aunque decidió abstenerse de responder preguntas ante el fiscal.

Entre las pruebas que analiza la Justicia aparecen registros de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y estudios genéticos. Uno de los elementos que cobró relevancia es un video que muestra a Barrelier junto a Andreani después del horario en que los investigadores creen que ocurrió el crimen. Además, pericias realizadas sobre las uñas de la víctima detectaron ADN que podría resultar clave para determinar si hubo más de una persona involucrada.