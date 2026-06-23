Apresaron a un exfutbolista acusado de matar a golpes a su madre de 86 años

El exjugador quedó arrestado tras el hallazgo del cuerpo de Delia Romero, de 86 años, en su vivienda de Quequén.

Conmoción en Necochea: detuvieron a un exfutbolista acusado de matar a golpes a su madre.

La Justicia de Necochea investiga el presunto femicidio de Delia Mercedes Romero de Sánchez, una mujer de 86 años hallada sin vida en su casa del barrio Atepam. El principal sospechoso es su propio hijo, Jorge “Garda” Sánchez, un exjugador de fútbol regional de 56 años, quien fue detenido tras el hallazgo.

El cuerpo de la víctima fue localizado el pasado viernes por la tarde en su domicilio, situado en la esquina de las calles 548 y 521 bis. Según las primeras actuaciones judiciales, la mujer presentaba al menos una lesión grave en la zona de la cabeza.

Al momento de ser arrestado por la policía, Sánchez se encontraba bajo los efectos de una intoxicación por ingesta de pastillas. Debido a su estado, debió recibir atención médica en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra antes de quedar a disposición de las autoridades.

Quién es el principal acusado Jorge Sánchez es una figura conocida en el ámbito del fútbol de la zona, habiendo integrado planteles de Estación Quequén y Villa Mitre de Bahía Blanca en los años 90. Además, es hermano de Luis “Paco” Sánchez, uno de los referentes deportivos más destacados de Necochea.

“Es un momento durísimo e impensado de la vida”, expresó "Paco" Sánchez a través de sus redes sociales al despedir a su madre. El exfutbolista agradeció el apoyo recibido y definió a la víctima como una madre ejemplar en su emotivo mensaje de cierre.