Femicidio en Villa Devoto: mató a su esposa de una puñalada y lo detuvieron cuando intentaba escapar

Un brutal femicidio conmocionó durante la mañana de este jueves al barrio porteño de Villa Devoto . Una mujer de 40 años fue asesinada de una puñalada dentro de su vivienda y por el crimen quedó detenido su esposo, de 56 años. La Policía lo encontró a pocas cuadras del domicilio, herido y luego de que aparentemente intentara escapar.

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El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la zona de Pedro Morán y Alta Gracia . La situación salió a la luz cerca de las 6:50, cuando un joven de 21 años llamó al 911 para alertar que su padre habría atacado a su madre.

Según relató el joven a los operadores de emergencias, se encontraba durmiendo cuando su hermana menor, de apenas 8 años, lo despertó y le contó lo que había sucedido. Al llegar al domicilio, efectivos policiales y personal del SAME encontraron a la mujer sin vida.

Después de recibir el alerta, los policías comenzaron a buscar al sospechoso. Finalmente, lo localizaron a unos 200 metros de la casa , donde fue detenido.

El hombre presentaba una herida cortante en el cuello , por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica. La investigación busca establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y en qué circunstancias se produjo el ataque.

La víctima fue identificada como Romina, de 40 años, mientras que el detenido fue señalado como Walter, de 56. Ambos eran pareja.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Por el momento, la causa está siendo investigada como un femicidio y se encuentra bajo intervención judicial. El objetivo de los investigadores será reconstruir la secuencia del crimen y determinar qué sucedió antes y después de la agresión.

La causa quedó a cargo del Juzgado N°62, encabezado por el doctor Bonano. La investigación continúa y se esperan nuevas medidas para esclarecer el episodio.