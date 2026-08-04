Femicidio de Agostina Vega: solicitaron las detenciones de la madre y la hermana de Barrelier

Además, se pidió el arresto de los tres inquilinos que residían en la vivienda donde se habría cometido el crimen de la adolescente.

Los abogados de Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba, solicitaron este miércoles las detenciones de la madre y la hermana de Claudio Gabriel Barrelier, el presunto autor material del femicidio.

Fernanda Alaniz, una de las representantes legales, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que, junto a su colega Gino Torreani, pidió los arrestos de Viviana, progenitora del sindicado; una de las hermanas; y los tres inquilinos que residían en la casa de la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico.

El fiscal Raúl Garzón debe determinar si da lugar o rechaza la petición formulada por los querellantes. A su vez, Alaniz señaló que "se ordenaron pruebas" tendientes a esclarecer el hecho ocurrido a fines de mayo tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Hasta el momento, el caso tiene otros tres detenidos: se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas y quien le habría prestado el Ford Ka negro al principal acusado, y Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.

Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado, mientras que el ex novio de Melisa Heredia, madre de la víctima, se le atribuye el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).