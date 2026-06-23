Mujer baleada en el barrio Cabot: aseguran que ya identificaron a los presuntos agresores

El fiscal de la causa dijo que la hipótesis de una interna de barras sigue abierta, aunque también se analiza un posible ajuste de cuentas.

La investigación por el violento ataque ocurrido el domingo en el interior del barrio Cabot, que dejó a una mujer herida de bala y daños provocados por una bomba molotov, sumó novedades importantes. El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, confirmó en diálogo con Radio Sarmiento que los investigadores ya tienen identificados a los presuntos agresores y que en las próximas horas podrían producirse detenciones.

Durante una entrevista radial, el funcionario judicial aclaró que la teoría de un enfrentamiento entre barras vinculadas a San Martín continúa siendo una de las hipótesis principales, aunque no la única. Según explicó, también se trabaja sobre la posibilidad de que se trate de una venganza o un ajuste de cuentas derivado de conflictos previos entre los involucrados.

"Es una hipótesis de las que estamos manejando", señaló Plaza al referirse a la presunta interna de barras. Sin embargo, remarcó que el hecho de que una de las personas atacadas esté vinculada a la barra del club verdinegro no implica necesariamente que ese haya sido el móvil del ataque.

El fiscal indicó que la mujer herida ya pudo prestar declaración una vez que su estado de salud se estabilizó. A partir de ese testimonio surgieron nombres y apodos de quienes habrían participado del hecho, información que ahora es cotejada por los investigadores.

"Tenemos concretamente nombres de las personas que han intervenido", aseguró Plaza. No obstante, aclaró que todavía resta confirmar mediante otras pruebas si esas personas fueron efectivamente quienes participaron en los ataques.