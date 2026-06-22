Dieron a conocer el estado de salud de la mujer herida en la balacera del barrio Cabot

La mujer que resultó herida durante la violenta balacera registrada en el barrio Cabot, en Capital, fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece internada bajo observación médica en el Hospital Rawson.

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La actualización sobre su estado de salud fue brindada por el fiscal José Plaza , quien confirmó que la víctima, una mujer de aproximadamente 30 años, recibió un disparo durante un ataque armado ocurrido el sábado por la noche.

Según explicó el funcionario judicial, dos personas ingresaron al barrio a bordo de un vehículo que aún es materia de investigación y efectuaron disparos de arma de fuego. Como consecuencia, la mujer resultó herida y fue trasladada inicialmente al Centro de Salud Báez Laspiur. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivada al Hospital Rawson.

"Ha sido intervenida quirúrgicamente y ahora está bajo cuidados para evaluar su evolución", señaló Plaza sobre el estado actual de la víctima. "Ha sido intervenida quirúrgicamente y ahora está bajo cuidados para evaluar su evolución", señaló Plaza sobre el estado actual de la víctima.

El episodio no se limitó al ataque contra la mujer. De acuerdo con la investigación, los agresores también dispararon contra una camioneta particular utilizada para trasladarla al centro asistencial. El vehículo recibió tres impactos de bala y ya fue sometido a peritajes por parte de Criminalística.

Además, los investigadores determinaron que los mismos atacantes se dirigieron luego a otra vivienda del barrio, donde arrojaron una bomba molotov. El artefacto provocó un incendio que afectó parte del inmueble, aunque las llamas fueron controladas por los propios moradores y vecinos. El fiscal indicó que en la escena se secuestraron vainas servidas y proyectiles que serán analizados como parte de la causa.

Respecto del móvil del ataque, Plaza señaló que existe una versión aportada por vecinos que vincula los hechos con conflictos entre sectores de la hinchada de San Martín, aunque aclaró que esa hipótesis todavía no ha sido corroborada.

"Tenemos una versión que aún no está constatada, según la cual estos hechos serían producto de problemas entre las barras de San Martín", manifestó. "Tenemos una versión que aún no está constatada, según la cual estos hechos serían producto de problemas entre las barras de San Martín", manifestó.

Por el momento no hay personas detenidas ni identificadas formalmente. La Fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar reconstruir el recorrido de los agresores y determinar la identidad de quienes participaron en el ataque.

Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de imágenes de una cámara del sistema de monitoreo provincial ubicada en las cercanías del lugar, que podría aportar datos clave sobre el vehículo utilizado en el hecho. La investigación continúa en manos de la UFI Genérica.