    • 22 de junio de 2026 - 07:11

    Violento enfrentamiento en el barrio Cabot: balacera, una bomba molotov y una mujer herida

    El hecho ocurrió en la intersección de Benavídez y Mendoza. Una mujer recibió un disparo y debió ser trasladada al Hospital Rawson.

    Balacera en el barrio Cabot. Imagen ilustrativa IA.

    Balacera en el barrio Cabot. Imagen ilustrativa IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una violenta secuencia se registró durante la jornada del domingo 21 de junio en el barrio Cabot, en Capital, donde una gresca derivó en disparos de arma de fuego, una mujer herida y el ataque incendiario contra una vivienda.

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    Fuentes policiales informaron que efectivos fueron comisionados hasta la intersección de calles Benavídez y Mendoza tras recibir alertas sobre un enfrentamiento entre varias personas. Al llegar, los uniformados constataron una situación de extrema tensión en la zona.

    De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, desde un automóvil Chevrolet Corsa habrían efectuado disparos de arma de fuego. Como consecuencia, una mujer resultó herida y fue trasladada inicialmente al Centro de Salud Báez Laspiur. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital Rawson para una atención de mayor complejidad.

    Los vecinos señalaron que el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento entre grupos vinculados a la hinchada de San Martín. En medio de los disturbios también se verificaron impactos de bala en una vivienda y en la camioneta particular utilizada para trasladar a la víctima hasta el centro asistencial.

    La violencia continuó cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov contra el domicilio de la madre de un hombre conocido en el ambiente barrabrava. El artefacto provocó un incendio que afectó la puerta de ingreso y un sillón de la vivienda.

    Según indicaron las fuentes, los propios moradores lograron sofocar las llamas, ya que personal de Bomberos no pudo ingresar al barrio debido a que fue agredido con piedras y otros elementos contundentes.

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