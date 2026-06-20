Un menor entró con un cuchillo a la casa de Enrique Conti, lo sorprendió mientras dormía y le robó el celular

El actual vocal del Tribunal de Cuentas y referente político del Bloquismo, Enrique Conti, fue víctima de un violento robo en su vivienda del barrio Residencial, en Capital, cuando un menor de edad ingresó armado con un cuchillo mientras dormía y le sustrajo distintas pertenencias, entre ellas un teléfono celular de alta gama.

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Según denunció Conti, el hecho ocurrió alrededor de las 17 de este sábado, cuando fue sorprendido dentro de su domicilio por un adolescente que había logrado ingresar a la propiedad. De acuerdo al relato del ex intendente de Capital y ex ministro de Economía, el intruso lo amenazó con un arma blanca y le robó un iPhone 15 Pro negro, dinero en efectivo y un reloj marca Amazfit.

Tras apoderarse de los elementos, el delincuente escapó del lugar junto a un cómplice, iniciándose de inmediato un operativo policial para dar con los responsables.

Personal de la Comisaría 27ª trabajó junto al damnificado utilizando la función de geolocalización del teléfono robado. Gracias al sistema GPS del iPhone, los investigadores lograron rastrear el dispositivo hasta el barrio Aramburu.

Al llegar al lugar señalado por la aplicación, los efectivos localizaron y detuvieron a dos sospechosos: un joven identificado como Salcedo, de 20 años, y un adolescente de 17 años.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que inició las actuaciones correspondientes bajo la calificación de encubrimiento agravado. En tanto, el menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores para continuar con las medidas judiciales correspondientes.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Quién es Enrique Conti

Enrique Conti es una figura histórica de la política sanjuanina, vinculada principalmente al Partido Bloquista. Contador público de profesión, tuvo una extensa trayectoria en la administración pública y en cargos electivos, siendo especialmente recordado por su gestión como intendente de la Capital sanjuanina.

Fue ministro de Hacienda durante distintas administraciones provinciales, entre ellas las de Carlos Gómez Centurión, Alfredo Avelín y Waldino Acosta.

Se desempeñó como intendente de la Ciudad de San Juan (Capital), cargo desde el cual alcanzó una importante proyección política provincial.

Fue uno de los referentes del bloquismo disidente, manteniendo diferencias con las conducciones partidarias que se aliaron al justicialismo.

En 2015 integró la fórmula de Roberto Basualdo como candidato a vicegobernador por la oposición provincial.

Actualmente ocupa un cargo como vocal del Tribunal de Cuentas de San Juan.

Su peso político en San Juan

Conti es considerado uno de los dirigentes más conocidos del bloquismo en las últimas décadas. Incluso llegó a manifestar públicamente su intención de competir por la Gobernación y fue mencionado en distintos momentos como posible candidato a gobernador o como una figura clave para reorganizar el Partido Bloquista.

En los últimos años mantuvo presencia en el debate público provincial como referente político y analista de la realidad sanjuanina, conservando influencia dentro de sectores del bloquismo y de espacios opositores.