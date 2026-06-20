Operativo antidrogas en Pocito: allanaron varias viviendas y secuestraron estupefacientes en barrio Las Pampas

Los procedimientos fueron realizados por personal de Drogas Ilegales, con apoyo de la Dirección D-5 y el GERAS. La investigación está a cargo de la Justicia Federal y continúa en desarrollo.

Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrollaba este sábado en el barrio Las Pampas, en Pocito, donde efectivos del Departamento Drogas Ilegales llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintas viviendas de la zona.

Los procedimientos cuentan con la colaboración de personal de la Dirección D-5 y del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), y fueron ordenados por el Juzgado Federal en el marco de una investigación que dirige el fiscal federal Francisco Maldonado.

De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, durante los allanamientos ya se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, aunque no se precisó todavía el tipo ni la cantidad de droga incautada.

Las medidas judiciales comenzaron durante la tarde y continuaban al cierre de esta edición, por lo que las autoridades no descartaban nuevas detenciones o secuestros de elementos vinculados a la causa.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los operativos forman parte de una investigación en curso relacionada con presuntas actividades de comercialización de drogas en el departamento Pocito.