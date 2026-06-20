    • 20 de junio de 2026 - 21:47

    Operativo antidrogas en Pocito: allanaron varias viviendas y secuestraron estupefacientes en barrio Las Pampas

    Los procedimientos fueron realizados por personal de Drogas Ilegales, con apoyo de la Dirección D-5 y el GERAS. La investigación está a cargo de la Justicia Federal y continúa en desarrollo.

    WhatsApp Image 2026-06-20 at 20.45.20
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrollaba este sábado en el barrio Las Pampas, en Pocito, donde efectivos del Departamento Drogas Ilegales llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintas viviendas de la zona.

    Leé además

    pocito celebro el dia de la bandera con un multitudinario desfile en carpinteria

    Pocito celebró el Día de la Bandera con un multitudinario desfile en Carpintería
    Orostizaga y Díaz. Este último aprovechó las salidas transitorias para delinquir. Iba a terminar de cumplir la condena en 2035.

    Robo, persecución y vuelco en Pocito: condenaron a los detenidos, uno sumó casi 24 años de pena

    Los procedimientos cuentan con la colaboración de personal de la Dirección D-5 y del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS), y fueron ordenados por el Juzgado Federal en el marco de una investigación que dirige el fiscal federal Francisco Maldonado.

    De acuerdo con la información oficial difundida hasta el momento, durante los allanamientos ya se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, aunque no se precisó todavía el tipo ni la cantidad de droga incautada.

    Las medidas judiciales comenzaron durante la tarde y continuaban al cierre de esta edición, por lo que las autoridades no descartaban nuevas detenciones o secuestros de elementos vinculados a la causa.

    Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los operativos forman parte de una investigación en curso relacionada con presuntas actividades de comercialización de drogas en el departamento Pocito.

    La causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y se enmarca en las acciones que se desarrollan en San Juan para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Brian Leonel Orostizaga pasó de ser víctima a victimario. 

    Persecución y vuelco en Pocito: uno de los detenidos es el joven que fue apuñalado por su hermano en Rawson

    Segunda fecha. Por Pocito pasaron el Campeonato Sanjuanino de Automovilismo y también las Motos.

    En Pocito, exitosa realización de la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino

    Ezequias Antonio Alaniz, el detenido y condenado por el hecho. 

    Pocito: quiso escapar con el equipo de hockey de un niño, pero lo atraparon tras una persecución

    La feria educativa de la UNSJ llega a la plaza de Pocito el próximo viernes 19 de junio.

    La UNSJ llega a Pocito con "La U en la plaza": conocé toda la oferta educativa sin salir del departamento